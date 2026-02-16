Το παλτό αποτελεί αναμφισβήτητα το κομμάτι εκείνο που κάθε χειμώνα κερδίζει την πρώτη θέση στα πανωφόρια της εποχής.

Όσο statement και διαχρονικό όμως κι αν είναι χρειάζεται μια έξυπνη και στιλάτη προσθήκη, ένα hack ώστε να μεταμορφωθεί σε ακόμη πιο εμβληματικό κομμάτι.



Το 2026, οι πιο στιλάτες γυναίκες της μόδας δείχνουν ότι το μυστικό δεν βρίσκεται στο να αγοράσεις κάτι καινούργιο, αλλά στο πώς θα επαναπροσδιορίσεις αυτό που ήδη έχεις.

Το σύγχρονο styling απομακρύνεται από την υπερβολή, οι όγκοι μαλακώνουν, οι γραμμές χαλαρώνουν και η κομψότητα αποκτά έναν πιο ήσυχο, αλλά απόλυτα συνειδητό χαρακτήρα. Εκεί ακριβώς εμφανίζεται μια μικρή, σχεδόν ανεπαίσθητη λεπτομέρεια που μπορεί να απογειώσει και το πιο basic item.

Το styling hack που επιλέγουν τα It Girls και μετατρέπουν το απλό παλτό σε iconic item

Η προσθήκη μιας ζώνης ή ακόμη ενός μεταξωτού silk scarf δεμένου στη μέση, μεταμορφώνει το παλτό από πρακτικό πανωφόρι σε iconic κομμάτι. Δεν πρόκειται απλώς για τονισμό της μέσης αλλά για μια λεπτομέρεια που προσθέτει ένταση και χαρακτήρα στο look.



Σκέψου ένα oversized μάλλινο παλτό με μια ζώνη στη μέσα, με σκαλιστή αγκράφα ή με ένα μαντήλι με print. Σε αυτή την περίπτωση μπορείς να πειραματιστείς με χρώματα και υφές ή να κρατήσεις το look σου μονοχρωματικό για πιο chic αποτέλεσμα.



Πώς θα δοκιμάσεις το στιλιστικό hack; Τα It Girls αφήνουν ελαφρώς χαλαρή τη ζώνη που επιλέγουν, δημιουργώντας αυτή την αίσθηση ανεπιτήδευτης κομψότητας που δείχνει πως το styling καθόλου τυχαίο δεν είναι. Το αποτέλεσμα θα είναι «καθαρό», σύγχρονο και εντυπωσιακό, αν όμως ακόμη δεν σε έχω πείσει, δες παρακάτω μερικά looks για να εμπνευστείς.

Δες παρακάτω τα looks

