Πάρε έμπνευση για κάθε ημέρα της εβδομάδας

Όση στιλιστική έμπνευση κι αν έχεις, και όσα κομμάτια κι αν μπορείς να συνδυάσεις με έξυπνο τρόπο μεταξύ τους για διαφορετικά looks, υπάρχουν και εκείνες οι ημέρες που πραγματικά δεν ξέρεις τι να φορέσεις.

Η εβδομάδα που έρχεται σημαίνει και την αρχή ενός νέου μήνα, και, γεμάτη υποχρεώσεις, από το γραφείο μέχρι την έξοδο στην πόλη, το outfit σου πρέπει να σε βγάζει πάντα ασπροπρόσωπη συνδυάζοντας την άνεση με το στιλ. Ιδίως τις ημέρες που δεν ξέρεις τι να φορέσεις, το να έχεις στο μυαλό σου ένα inspo, είναι σίγουρα βοηθητικό,δ εν νομίζεις;

Sunday Inspo: 5 + 2 κομψά looks για να αντιγράψεις την εβδομάδα που έρχεται

Από σύνολα με διαχρονικά τζιν και παντελόνια μέχρι ένα outfit με φόρεμα ή φούστα, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει επτά πιθανά σύνολα για να πάρεις έμπνευση και να δημιουργήσεις τα πιο στιλάτα looks.

Δες παρακάτω τα looks

