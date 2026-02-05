Πώς θα «φορέσεις τη ντοπαμίνη» σου

Οι μουντές ημέρες του χειμώνα, και δη οι βροχερές, μπορεί να έχουν αντίκτυπο στη ψυχολογία μας σε αυτές όμως τις περιπτώσεις έρχεται η μόδα και οι εναλλακτικές που μας προσφέρει σε ό,τι αφορά το styling, για να μας δώσει ένα boost ενέργειας.

Έχεις ακουστά το dopamine dressing, σωστά; Η επιλογή φωτεινών και έντονων χρωμάτων είναι ικανή να αναπτερώσει το ηθικό μας, να μας κάνει να νιώσουμε χαρούμενες, να μας κάνει να δούμε την ημέρα με άλλο μάτι γενικά. Όπως λέει και ο όρος dopamine dressing, η επιλογή ρούχων, αξεσουάρ και γενικότερα φωτεινών και χαρούμενων items, έχουν τη... μαγική ιδιότητα να «εκρήγνει» ντοπαμίνη στον εγκέφαλο, να τον γεμίζει με την ορμόνη της χαράς με λίστα λόγια, καταλαβαίνεις λοιπόν πως ο καλύτερος τρόπος να δώσεις στην ημέρα σου θετικά vibes είναι να «φορέσεις τη ντοπαμίνη» σου.

Dopamine dressing στη βροχή: Πώς θα κάνεις και την πιο μουντή ημέρα να μοιάζει με καλοκαίρι

Όπως γράφει και η ψυχολόγος Karen Pine στο βιβλίο της, Mind What You Wear: The Psychology of Fashion, αυτό που φοράμε επηρεάζει τόσο πολύ τον τρόπο που νιώθουμε που μπορεί να διαστρεβλώσει και να καθορίσει τις σκέψεις και τις κρίσεις μας.

Οι ερευνητές πράγματι έχουν διαπιστώσει ότι τα ρούχα μπορούν να επηρεάσουν τη ψυχολογία και την απόδοση, πώς λοιπόν θα κάνεις και τη πιο μουντή ημέρα την πιο χαρούμενη; Αν θέλεις να ξεκινήσεις με απλά και σταθερά βήματα δοκίμασε να προσθέσεις μερικά fun αξεσουάρ, όπως ένα κασκόλ γεμάτο χρώματα και μοτίβα, ή ακόμη και χρωματιστές κάλτσες με τα loafers σου.

Σκέψου απλώς ότι, το κόκκινο συνδέεται με το συναίσθημα και την ασφάλεια, το πορτοκαλί με τη δημιουργικότητα, το indigo με τη διαίσθηση και το κίτρινο είναι ικανό να ενισχύσει την ενέργεια. Τόλμησε λοιπόν τέτοια φωτεινά και έντονα χρώματα, πες «ναι» σε τολμηρούς συνδυασμούς, «μπλέξε» μοτίβα με χρώματα και θα δεις πως η διάθεσή σου θα ανέβει στα ύψη, ακόμη κι αν έξω έχει καταιγίδες.

Πάρε ιδέες από τα παρακάτω looks