Fashion rules: 5 «πρέπει» της μόδας που δεν αξίζει να ακολουθείς

Οι τάσεις κάθε σεζόν μεταβάλλονται και δεν είναι λίγες οι γυναίκες που ακολουθούν πιστά τους κανόνες και τα «πρέπει» των trends, ωστόσο η μόδα εκτός από νέα δεδομένα είναι και ελευθερία, ελευθερία να εκφραζόμαστε μέσα από στιλιστικές επιλογές και εκκεντρικούς -ή και όχι- συνδυασμούς.

Στην πραγματικότητα, το στιλ είναι προσωπική υπόθεση για αυτό, ακόμη κι αν οι τάσεις ορίζουν ποιο θα είναι το επόμενο χρώμα της σεζόν ή το επόμενο must have item, εμείς πάντα μπορούμε να φιλτράρουμε και να τις προσαρμόσουμε στα δικά μας μέτρα. Όπως με τις τάσεις, έτσι και στους στιλιστικούς κανόνες της μόδας, ισχύει ακριβώς το ίδιο. Μπορεί οι στιλιστικοί κανόνες να ορίζουν μια κοινή κατεύθυνση, οι περισσότεροι από αυτούς όμως θεωρούνται πια παρωχημένοι.

Σίγουρα έχεις ακούσει τον κλασικό κανόνα ότι πρέπει τα παπούτσια να ταιριάζουν με τη τσάντα σου, ή πως το καφέ δεν ταιριάζει με το μαύρο, σε αυτή λοιπόν τη λογική, έχουμε συγκεντρώσει πέντε κανόνες που μπορεί να ακούμε ακόμη - αλλά πραγματικά δεν έχουν κανέναν νόημα.

5 «πρέπει» της μόδας που δεν αξίζει να ακολουθείς

#1ος κανόνας: Το λευκό είναι μόνο για το καλοκαίρι

Η άποψη ότι το λευκό ανήκει μόνο στο καλοκαίρι είναι κατά πολύ ξεπερασμένη πια. Το λευκό μπορεί να δείξει εξαιρετικά κομψό το φθινόπωρο και τον χειμώνα, δημιουργώντας αντίθεση με πιο σκούρους τόνους όπως το μπορντό ή καφέ. Συνδύασέ το με υφάσματα όπως δέρμα ή σουέντ για ένα μοντέρνο και κομψό αποτέλεσμα.

#2ος κανόνας:Μόνο ένα print ανά outfit

Άπαξ και φορέσεις ένα print, δεν μπορείς να το συνδυάσεις και με άλλο. Λάθος! Το mix and match στα prints μπορεί να κάνει την εμφάνισή σου πιο ενδιαφέρουσα και δημιουργική. Edito's tip: Συνδύασε λεοπάρ με cowprint, φλοράλ με zebra print ή και gingham και κράτησε τα υπόλοιπα items του look σε μονόχρωμους και ουδέτερους τόνους για να μην το «φορτώσεις».

#3ος κανόνας: Τα παπούτσια πρέπει να ταιριάζουν με την τσάντα

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιορίζεσαι με αυτόν τον κανόνα. Το να μη ταιριάζουν τα χρώματα σκόπιμα δημιουργεί ένα πιο μοντέρνο και δυναμικό αποτέλεσμα. Μερικές φορές οι αντιθέσεις είναι αυτές που κάνουν το σύνολο να ξεχωρίζει, αν όμως θέλεις να ακολουθήσεις αυτή την αισθητή, δοκίμασε διαφορετικούς τόνους.

#4ος κανόνας: Μην «μπλέκεις» χρυσά με ασημένια κοσμήματα

Το να φοράς μόνο χρυσό ή μόνο ασημένιο είναι passé. Ανακάτεψε μέταλλα για να προσθέσεις βάθος και προσωπικότητα στο outfit σου.

#5ος κανόνας:Μαύρο και καφέ δεν συνδυάζονται

Αν και κάποτε θεωρούνταν «απαγορευμένος» συνδυασμός, σήμερα αποτελεί από τους πιο κομψούς και μοντέρνους, άσε που, ο συνδυασμός τους μπορεί να δείξει ισορροπημένος και luxury.