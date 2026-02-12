Το στιλ των Νεοϋορκέζων έχει κάτι που δύσκολα αντιγράφεται, είναι ανεπιτήδευτο αλλά μελετημένο, πρακτικό και πάντα κομψό.

Αυτό που κάνει τις γυναίκες της Νέας Υόρκης να ξεχωρίζουν είναι σίγουρα η ισορροπία. Συνδυάζουν δηλαδή basics κομμάτια με statement στοιχεία, επενδύουν στην ποιότητα αντί για την υπερβολή και ξέρουν ότι το μυστικό δεν είναι να έχεις πολλά ρούχα στη συλλογή σου αλλά τα σωστά.

Η γκαρνταρόμπα τους βασίζεται σε διαχρονικά κομμάτια που «χτίζουν» διαφορετικά looks κάθε φορά αλλά τι έχουν πραγματικά στη ντουλάπα τους;

7 κομμάτια που έχει κάθε κομψή Νεοϋορκέζα στη γκαρνταρόμπα της

Ένα ίσιο, 90s τζιν

Το αμερικανικό στιλ των '90s παραμένει σημείο αναφοράς. Ένα ίσιο, μπλε denim – χωρίς σκισίματα και υπερβολικά στοιχεία είναι η βάση σχεδόν κάθε καθημερινού look.

Ένα ανδρόγυνο κοστούμι σε ουδέτερη απόχρωση

Στη Νέα Υόρκη το tailoring είναι παντού. Ένα καλοραμμένο κοστούμι σε γκρι, μαύρο ή navy λειτουργεί άψογα στην καθημερινότητα.

Oversized πουκάμισο ριγέ

Η μπλε-λευκή ρίγα είναι διαχρονική. Θυμίζει Wall Street, Hamptons, αλλά και cool downtown girl.

Φοριέται ελαφρώς ανοιχτό, με σηκωμένα μανίκια ή μέσα από ένα αυστηρό blazer για να «σπάει» τη σοβαρότητα και ναι, είναι το κομμάτι που κάνει ένα απλό outfit να δείχνει προσεγμένο.

Statement ζώνη Οι Νεοϋορκέζες ξέρουν ότι οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά για αυτό και λατρεύουν μια δερμάτινη ζώνη με ιδιαίτερη αγκράφα που θα μεταμορφώσει ακόμη και το πιο basic look.

Ένα μαύρο ή navy πλεκτό

Minimal, καθαρό, χωρίς λογότυπα, ένα καλό πλεκτό αποτελεί επένδυση και φοριέται πάνω από τους ώμους, μέσα από κοστούμι ή με μεταξωτή φούστα.

Ένα λευκό ή off-white midi φόρεμα

Σε αντίθεση με το κλασικό little black dress των Παριζιάνων, οι Νεοϋορκέζες αγαπούν τα καθαρά, φωτεινά φορέματα σε midi μήκος. Τα συνδυάζουν με chunky μπότες, bomber jacket ή αυστηρό παλτό για αντίθεση.

Μια φούστα με ένταση

Κάθε κομψή Νεοϋορκέζα έχει τουλάχιστον ένα κομμάτι που «παίζει» με τον όγκο ή την υφή. Μια πλισέ φούστα, μια τούλινη ή με μια απρόσμενη λεπτομέρεια βρίσκεται πάντα στη συλλογή τους και συνδυάζεται συχνά με ένα απλό sweater ή με blazer.

