5 + 1 tips που θα κάνουν τα ρούχα σου να αντέξουν στον χρόνο – και θα μοιάζουν με καινούργια για καιρό

Υπάρχουν κινήσεις, έξυπνα βήματα και tips που βοηθούν τα ρούχα μας να μοιάζουν σαν καινούργια για καιρό και δυστυχώς οι περισσότεροι δεν τα ακολουθούμε.

Όλα ξεκινούν από τη σωστή καθαριότητα και ιδίως το πλύσιμο. Όσο αυτό κι αν μοιάζει περίεργο, οι συνθήκες που πλένουμε τα ρούχα μας μπορούν, είτε να μειώσουν είτε να αυξήσουν τη διάρκεια ζωής τους ευτυχώς όμως για εμάς υπάρχουν τρόποι να αποτρέψουμε τις φθορές που έρχονται με τον καιρό.



Μερικά απλά βήματα κατά την προετοιμασία μπορούν να προστατεύσουν τα ρούχα σου από τις φθορές και το ενοχλητικό ξεθώριασμα του χρώματός τους ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσουν και τον καλύτερο καθαρισμό τους.

Πώς τα ρούχα σου θα αντέξουν στον χρόνο