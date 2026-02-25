Η μόδα, ιδίως αυτή τη χρονιά, κάνει εντυπωσιακούς «κύκλους».

Δεν είναι λίγες οι φορές που βλέπουμε τάσεις από παλαιότερες δεκαετίες να επιστρέφουν δυναμικά, φέρνοντας μια νοσταλγική διάθεση στο σήμερα, έτσι και ένα φόρεμα από τα '90s επανέρχεται αυτή την άνοιξη για να δώσει ρομαντικά και στιλάτα vibes σε κάθε γυναίκα που το επιλέγει.

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε έντονα μια νοσταλγική στροφή των γυναικών της μόδας, από τα χαμηλοκάβαλα jeans μέχρι τα μίνιμαλ beauty looks, η ‘90s αισθητική διεκδικεί τη θέση της στο 2026 και μαζί της, ένα φόρεμα - σύμβολο εκείνης της δεκαετίας κάνει δυναμικό comeback.

Ο λόγος για το slim-fit slip dress.

Το φόρεμα – σύμβολο των '90s επιστρέφει και ξέρουμε πώς θα το φορέσουν όλα τα It Girls

Το σατέν, λιτό φόρεμα με λεπτές ή ελαφρώς πιο φαρδιές τιράντες και καθαρή ίσια γραμμή ήταν το απόλυτο go - to των ‘90s. Οίκοι όπως ο Calvin Klein το ανέδειξαν σε βασικό κομμάτι της μινιμαλιστικής πολυτέλειας, ενώ σχεδιαστές όπως ο Roberto Cavalli του έδωσαν πιο πιο sexy διάσταση.

Στο κόκκινο χαλί αλλά και σε δημόσιες εμφανίσεις, το φόρεμα αυτό αγαπήθηκε από style icons όπως η Γκουίνεθ Πάλτροου, η Γουινόνα Ράιντερ, η Σαλμα Χάγιεκ, η Τζένιφερ Άνιστον, οι οποίες το φορούσαν με ελάχιστα κοσμήματα, φυσικό μακιγιάζ, strappy πέδιλα ή κλασικές γόβες.

Αυτό που κάνει το slim-fit slip dress τόσο διαχρονικό είναι η καθαρότητα της γραμμής του. Αγκαλιάζει το σώμα χωρίς υπερβολές, αναδεικνύει τη σιλουέτα χωρίς να «φωνάζει» και λειτουργεί σαν βάση για styling. Το σατέν ή μεταξωτό του ύφασμα χαρίζει κίνηση και διακριτική λάμψη, ενώ η λαιμόκοψη προσθέτει μια ανεπιτήδευτη θηλυκότητα.



Σήμερα, το βλέπουμε να επιστρέφει σε πασαρέλες και street style εμφανίσεις, συχνά σε μίντι ή μάξι γραμμή και, παρόλο που η σύγχρονη εκδοχή παραμένει μίνιμαλ, παίζει με υφές όπως βελούδο και λεπτομέρειες όπως διαφάνειες και εκκεντρικά στοιχεία.

Πώς να το φορέσεις; Για μια βραδινή έξοδο, συνδύασέ το με statement σκουλαρίκια και slingbacks ενώ για ένα πιο καθημερινό αποτέλεσμα, φόρεσέ το με oversized blazer και μπαλαρίνες.

Πάρε έμπνευση από τς παρακάτω εμφανίσεις

