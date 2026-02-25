Sudoku method: Πώς θα δημιουργήσεις με μόνο 9 items 27 διαφορετικά outfits

Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο!

Αν το καθημερινό styling ή και το πακετάρισμα για τα ταξίδια μοιάζουν αβάσταχτα, μία «παιχνιδιάρικη» μέθοδος η οποία έχει γίνει viral στα social media υπόσχεται να διώξει μια και έξω το άγχος σου.

Ο λόγος για τη μέθοδο Sudoku η οποία έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των χρηστών των social media. Εμπνευσμένη από το γνωστό παιχνίδι με τους αριθμούς και τις μαθηματικές πράξεις, αυτό το έξυπνο κόλπο υπόσχεται να μας βοηθήσεις να δημιουργήσουμε 27 πιθανούς κομψούς συνδυασμούς με 9 μόνο κομμάτια.

Τι είναι η μέθοδος Sudoku;

Η λογική είναι απλή, επιλέγεις 9 βασικά κομμάτια και τα «τοποθετείς» νοητά σε ένα πλέγμα 3x3, όπως στο sudoku. Επιλέγεις δηλαδή 3 top, 3 bottom (παντελόνια ή φούστες) και 3 layering pieces (δηλαδή blazers, cardigan πουκάμισα ή και πανωφόρια). Όλα αυτά τα τοποθετείς με συγκεκριμένη σειρά και αφήνεις τους συνδυασμούς να δημιουργηθούν μόνοι τους.

Στην πρώτη σειρά βάζεις πρώτο ένα top, έπειτα ένα bottom και τέλος ένα layering piece. Στην επόμενη, τοποθετείς ένα layering piece, ένα top και ένα bottom ενώ στην τελευταία τοποθετείς ένα bottom, ένα layering piece και ένα top.

Γιατί αξίζει να τη δοκιμάσεις;

Με αυτόν τον τρόπο, κάθε κομμάτι λειτουργεί αρμονικά με τα υπόλοιπα, χωρίς να επαναλαμβάνεται κάποιο outfit και ναι, μπορείς έτσι να δημιουργήσεις 27 πιθανούν διαφορετικούς συνδυασμούς. Φυσικά αν προσθέσεις στις σειρές και παπούτσια και αξεσουάρ, οι επιλογές σου θα πολλαπλασιαστούν.

Η μέθοδος αυτή είναι ιδανική για ταξίδια, αφού μειώνει το υπερβολικό και πολλές φορές ανούσιο πακετάρισμα, ευνοεί επίσης αν θέλεις να χτίσεις μια capsule γκαρνταρόμπα αλλά και θα σε βοηθήσει να αξιοποιήσεις στο μέγιστο όσα ήδη έχεις στη συλλογή σου.

