Όταν πρόκειται για μια νυχτερινή έξοδο η επιλογή των κομματιών ίσως μοιάζει με δύσκολη υπόθεση ωστόσο τα καλά νέα είναι ότι μπορείς με όσα έχεις ήδη στη γκαρνταρόμπα σου να δημιουργήσεις iconic εμφανίσεις.

Από τη βραδινή έξοδο μέχρι το πρωινό meeting στο γραφείο, η γκαρνταρόμπα σου δεν χρειάζεται να αλλάζει ριζικά ανάλογα με τις εξόδους σου, χρειάζεται απλώς στρατηγικό styling.

Ίσως η επιλογή ενός outfit για το βράδυ να μοιάζει πιο απαιτητική, όμως στην πραγματικότητα τα ίδια κομμάτια μπορούν να λειτουργήσουν εξίσου δυναμικά και στο γραφείο, αρκεί να τα συνδυάσεις σωστά. Ένα μαύρο blazer για παράδειγμα, μια σατέν φούστα, δαντελένιες λεπτομέρειες ή ακόμη κι ένα απλό φόρεμα, μπορούν να μεταμορφωθούν με τα κατάλληλα αξεσουάρ, το μακιγιάζ ή και τα παπούτσια.

Παρακάτω έχουμε μερικά basic κομμάτια κάθε γκαρνταρόμπας που λειτουργούν εξίσου καλά και στις δύο περιπτώσεις.

Από τη βραδινή έξοδο στα πρωινά στο γραφείο: Τα κομμάτια που μπορείς να φορέσεις και στις δύο περιπτώσεις

Μαύρο blazer

Δεν χρειάζονται συστάσεις για το blazer και την ευελιξία που χαρίζει. Μπορεί να φορεθεί σε κάθε περίσταση. Σε μια βραδινή έξοδο μπορείς να το φορέσεις μόνο του σαν φόρεμα -ιδίως αν είναι oversized- αλλά και πάνω από έναν κορσέ με λαμπερές λεπτομέρειες ή animal print. Στο γραφείο μπορείς να το φορέσεις πάνω από ένα t- shirt ή ένα πουκάμισο, με ένα tailored παντελόνι ή και ένα τζιν.

Βολάν

Οι βολάν λεπτομέρειες δεν είναι μονάχα για μια περίσταση. Είτε μιλάμε για βραδινή έξοδο είτε για πρωινό στο γραφείο, οι βολάν λεπτομέρειες προσαρμόζονται σε κάθε στιλ και μπορούν να φορεθούν με διαφορετικό τρόπο. Σκέψου ένα πουκάμισο με βολάν λεπτομέρειες ή ακόμη και ένα φόρεμα. Είναι ρομαντικό και girly, με boho διάθεση και δίνει και άφθονο στιλ ενώ μπορείς να το φορέσεις με slingbacks για το βράδυ και με sneakers και παντελόνι το πρωί.

Δαντέλα

Η δαντέλα είναι sexy και μπορεί επίσης να προσαρμοστεί με όλα. Ένα lingerie μπορεί να φορεθεί μέσα από ένα oversized πουκάμισο και μια midi φούστα, κάτω από ένα cardigan ή ένα blazer και τζιν ενώ για μια βραδινή έξοδο μπορεί να φορεθεί και μόνο του, πάνω από ένα δερμάτινο παντελόνι. Φυσικά οι επιλογές είναι αμέτρητες.Ακόμη μπορείς να βρεις και ένα lingerie dress το οποίο θα φορέσεις πάλι και στις δύο περιστάσεις, είτε με ένα πλεκτό από πάνω και μπαλαρίνες για το γραφείο είτε μόνο του με ένα ζευγάρι κομψά slingbacks για το βράδυ.

Φόρεμα

Τα φορέματα αποτελούν μια από τις πλέον διαχρονικές και ευέλικτες επιλογές, τόσο για τις βραδινές εξόδους, όσο και για τα πρωινά στο γραφείο. Ένα απλό μαύρο φόρεμα σε κάθε γραμμή μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε περίσταση με τα κατάλληλα αξεσουάρ ή παπούτσια, με το κατάλληλο χτένισμα και μακιγιάζ αλλά και με το κατάλληλο πανωφόρι.

Φούστα

Το ίδιο ισχύει και για τις φούστες που έχεις στη γκαρνταρόμπα σου. Σκέψου μια midi φούστα με ένα απλό t- shirt και μπότες, κομψά φλατ ή και sneakers, ιδανικός συνδυασμός για ένα πρωινό, ενώ αν θέλεις να προσαρμόσεις το στιλ για μια βραδινή έξοδο αρκεί ένα μαύρο top, ή ένα κορμάκι με ιδιαίτερες λεπτομέρειες όπως μια διαφάνεια.

Τζιν

Τέλος το τζιν, το οποίο αποτελεί μια ευέλικτη επιλογή που μπορεί να ταιριάξει ακόμη και σε μία casual βραδινή έξοδο. Φορώντας ένα μαύρο τζιν ή και ένα indigo με ιδιαίτερο τοπ, αξεσουάρ, γόβες και κομψό πανωφόρι, μπορείς να δημιουργήσεις μια ευέλικτη εμφάνιση που με μικρές μονάχα αλλαγές μπορεί να σε εξυπηρετήσει και το πρωί και το βράδυ.

