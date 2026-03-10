Ορισμένα κομμάτια δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα, δεν θεωρούνται ξεπερασμένα, αντιθέτως κάθε σεζόν επιστρέφουν ανανεωμένα.

Ένα από αυτά τα κομμάτια είναι και το oversized blazer, το σακάκι με τη φαρδιά γραμμή που τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως βασικό στοιχείο της γυναικείας γκαρνταρόμπας.

Από τα catwalks μέχρι το street style, το oversized blazer έχει γίνει αγαπημένο, τόσο των σχεδιαστών όσο και των fashion insiders. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι It Girls όπως η Χέιλι Μπίμπερ, το επιλέγουν ενώ σύμβολα του στιλ, όπως η Καρολίν Μπεσέτ του έδωσαν μια πιο feminine διάσταση.

Oversized blazer: Πώς θα φορέσεις το σακάκι σου με 10 διαφορετικούς τρόπους

Κι αν κάτι το κάνει να ξεχωρίζει αυτό φυσικά είναι η ευελιξία του. Μπορεί να φορεθεί σε διαφορετικές περιστάσεις και να μεταμορφώσει μια εμφάνιση ανάλογα με το πώς θα συνδυαστεί. Για παράδειγμα, σε ένα επαγγελματικό ραντεβού μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός κομψού κοστουμιού ή μπορεί να φορεθεί πάνω από ένα λευκό t-shirt και ένα τζιν, δημιουργώντας μια πιο χαλαρή αλλά ταυτόχρονα προσεγμένη εμφάνιση.

Παράλληλα, μπορεί να φορεθεί με athleisure στιλ ή και μόνο του σαν φόρεμα, δημιουργώντας μια πιο τολμηρή και fashion-forward εμφάνιση.

Αν λοιπόν έχεις στη γκαρνταρόμπα σου ένα oversized blazer και ψάχνεις νέους τρόπους να το φορέσεις, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει δέκα looks για να εμπνευστείς.

Δες τα looks παρακάτω