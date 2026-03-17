Το turtleneck, γνωστό και ως ζιβάγκο, αποτελεί ένα διαχρονικό στιλ που συνδυάζει την πρακτικότητα με τη φινέτσα και το είδαμε να κυριαρχεί το φθινόπωρο, πώς λοιπόν θα μεταφέρουμε αυτό το στιλ και στα ανοιξιάτικα outfits;

Με αφορμή ένα βίντεο στο Instagram καταλάβαμε πως, όλα τα πουκάμισα με τον ψηλό γιακά που μένουν κρεμασμένα στη γκαρνταρόμπα μας βρήκαν επιτέλους τη θέση τους στα looks μας, χάρη σε ένα έξυπνο και ιδιαίτερα στιλάτο κόλπο – και εξηγούμαι!

Η Alessia στο προφίλ της στο Instagram μοιράζει στους διαδικτυακούς της φίλους καθημερινά στιλιστική έμπνευση με ένα βίντεο τώρα να γίνεται viral, στο οποίο απλώς σηκώνει τον γιακά από το μπλε της πουκάμισο και τον σταθεροποιεί με ένα tape. Κολλάει δηλαδή εσωτερικά την ταινία και μετατρέπει το πουκάμισό της σε turtleneck με μπόλικο ταμπεραμέντο και στιλ.

Πώς θα φορέσεις το πουκάμισο σαν fashion icon – Το στιλιστικό τρικ που δεν είχες σκεφτεί ποτέ (και θα έπρεπε)



«Τα πουκάμισα με ψηλό λαιμό φαίνονται απίστευτα κομψά» γράφει στη λεζάντα της δημοσίευσής της και συνεχίζει γράφοντας:

«Αντί να ρυθμίζω το κολάρο συνεχώς όλη μέρα, χρησιμοποιώ ένα πολύ απλό κόλπο: ένα μικρό κομμάτι ταινίας μέσα στο γιακά τον κρατάει ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι. Μερικές φορές το καλό styling δεν έχει να κάνει με την αγορά νέων κομματιών, αλλά με το να ξέρεις τα μικρά trick που κάνουν τα ρούχα σου να φαίνονται καλύτερα».

Δες βήμα - βήμα πώς θα φτιάξεις το πουκάμισό σου σαν πραγματικό fashion icon