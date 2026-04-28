Το πουκάμισο αποτελεί κομμάτι της γκαρνταρόμπας που μπορεί να απογειώσει κάθε εμφάνιση, από το πρωί στο γραφείο, μέχρι και το απόγευμα στο after work drink.

Άνετο και διαχρονικό μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα κομμάτια της γκαρνταρόμπας και να δώσει άφθονα κομψά vibes, πώς όμως θα το φορέσεις με εντελώς διαφορετικό τρόπο από τον κλασικό για να δώσεις έξτρα πόντους στιλ στην εμφάνισή σου;

Η fashion influencer, Yuyan, με ένα βίντεο στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram έδωσε στις διαδικτυακές της φίλες μια νέα προοπτική, φορώντας το λευκό της πουκάμισό με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.

Το πουκάμισο αλλιώς: Πώς να το φορέσεις με εντελώς νέο (και πιο κομψό) τρόπο

Για την ακρίβεια στο βίντεο φαίνεται να φορά το πουκάμισό της και, καθώς δεν το έχει κουμπώσει ακόμη διπλώνει το ένα άκρο προς το άλλο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να το «δέσει» εσωτερικά με ένα λαστιχάκι.

Αφού λοιπόν κάνει αυτά τα βήματα βάζει το υπόλοιπο ύφασμα μέσα από το παντελόνι της και αυτομάτως έχει δημιουργήσει ένα νέα εκκεντρικό λευκό πουκάμισο, σαν να έχει ραφτεί έτσι ώστε να δημιουργεί layers σαν σούρα στο μπροστινό μέρος.

Δες βήμα – βήμα πώς θα φορέσεις το λευκό σου πουκάμισο διαφορετικά στο παρακάτω βίντεο