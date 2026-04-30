Τα αγαπημένα καλοκαιρινά παπούτσια των millennials κάνουν επικό come back και, είτε τα λατρεύεις είτε τα μισείς

Τα αγαπημένα παπούτσια των millennials κάνουν δυναμικό comeback αυτή τη σεζόν, κατακτώντας τόσο το street style όσο και τις καλοκαιρινές συλλογές των πιο ενημερωμένων fashion girls

Είτα τα λατρεύεις είτε τα μισείς λοιπόν ένα είναι το σίγουρο, από τις βόλτες σε νησιά μέχρι τις εμφανίσεις στην πόλη, θα τα βλέπεις παντού. Ο λόγος για τις εσπαντρίγιες .

Η επιστροφή αυτή δεν είναι τυχαία. Η μόδα συνεχίζει να αντλεί έμπνευση από τη νοσταλγία και την ανεπιτήδευτη κομψότητα του χθες και, σε ό,τι αφορά τα καλοκαιρινά looks τα λινά, τα φυσικά υλικά και οι χαλαρές σιλουέτες έχουν την τιμητική τους.

Με ρίζες που φτάνουν μέχρι την Ισπανία του 14ου αιώνα, οι εσπαντρίγιες ξεκίνησαν ως πρακτικά παπούτσια για εργάτες, χάρη στη σόλα από γιούτα και την ελαφριά κατασκευή τους ωστόσο, η μεγάλη τους άνθιση ήρθε τη δεκαετία του ’70, όταν ο Yves Saint Laurent παρουσίασε την wedge εκδοχή τους, μετατρέποντάς τα σε απόλυτο summer fashion item.

Σήμερα, brands όπως Chanel και Tory Burch και άλλοι, συνεχίζουν να τα επαναπροσδιορίζουν, κρατώντας τα σταθερά επίκαιρα.

Γιατί αξίζει να επενδύσεις σε ένα ζευγάρι εσπαντρίγιες

Οι εσπαντρίγιες είναι από τα λίγα παπούτσια που συνδυάζουν τόσο αρμονικά στιλ και πρακτικότητα. Είναι ελαφριά και άνετα για τις ημέρες που βρίσκεσαι διαρκώς σε κίνηση, δροσερά και φυσικά ευέλικτα, αφού φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Είτε επιλέξεις φλατ είτε wedge εκδοχή τους, το look σου θα είναι πάντα κομψό χωρίς προσπάθεια και φυσικά μπορείς να τις φορέσεις με τα πάντα από την γκαρνταρόμπα σου.

Πώς να φορέσεις τις εσπαντρίγιες αυτό το καλοκαίρι

Με φούστα

Δίνουν ύψος και κολακεύουν τη σιλουέτα ενώ παράλληλα δημιουργούν ένα αέρινο, resort look.



Με λινό σετ

Σκέψου ένα λινό σετ με wide-leg παντελόνι και γιλέκο, συνδυασμένο με εσπαντρίγιες. Αυτό το looks αποπνέει μια χαλαρή πολυτέλεια και είναι ιδανικό μεταξύ άλλων περιστάσεων και για ένα brunch.

Με cropped ή straight-leg τζιν

Κράτα το look minimal με blazer και ένα λευκό top και θα δημιουργήσεις ένα από τα πιο σύγχρονα outfit.

Με βερμούδα

Αναδεικνύουν τα πόδια και προσθέτουν κομψότητα ακόμη και στις πιο casual εμφανίσεις.

Με φόρεμα

Ίσως ο πιο κλασικός συνδυασμός, θηλυκός, καλοκαιρινός και πάντα επίκαιρος.

Με tailored παντελόνι

Το tailored παντελόνι είναι ιδανικό για looks γραφείου ή ακόμα και έξοδο στην πόλη, αν θέλεις κάτι πιο χαλαρό, άνετο αλλά παράλληλα κομψό.