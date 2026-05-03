Sunday Inspo: 6 + 1 looks με βερμούδα για να δώσεις αέρινη αύρα στα office looks σου

Η βερμούδα αποτελεί ένα από τα key pieces της ανοιξιάτικης και καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας, για αυτό και εμείς την προσθέτουμε στη συλλογή μας και δη στα office looks μας.

Με τη διαχρονική της αξία, η βερμούδα αποτελεί ένα από τα κομμάτια- κλειδιά της μεταβατικής περιόδου αλλά και του καλοκαιριού. Για αυτή τη σεζόν οι πασαρέλες για τις spring/ summer 2026 συλλογές οίκων, μεταξύ άλλων o Jacquemus, παρουσίασαν τη βερμούδα στην πιο updated εκδοχή της υποδεικνύοντας ότι θα γίνει το go – to κομμάτι.

Ευέλικτη και άνετη, θα σε κρατήσει δροσερή ακόμη και τις πιο ζεστές ημέρες, τις οποίες θα πρέπει να δώσεις το «παρών» στο γραφείο, χωρίς όμως να στερήσει πόντους από το στιλ σου. Από τις πιο χαλαρές denim, γνωστές και ως jorts, στις tailored οι οποίες δίνουν business vibes έως τις cargo και τις λινές, οι βερμούδες μπορούν να φορεθούν με τους πιο ευφάνταστους και στιλάτους τρόπους.

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικά outfits για να εμπνευστείς και να φορέσεις τη βερμούδα στο γραφείο από τώρα μέχρι και το καλοκαίρι.

Δες παρακάτω 6 + 1 looks με βερμούδα