5 tips για να φορέσεις ψηλοτάκουνα χωρίς να υποφέρεις
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
23 Μαΐου 2026
Τα έξυπνα tips για να τα φοράς από το πρωί μέχρι τοβράδυ χωρίς κανένα πρόβλημα
Τα ψηλά παπούτσια μπορεί να αναβαθμίζουν μια εμφάνιση όμως όλες ξέρουμε ότι λίγες ώρες ορθοστασίας αρκούν για να μετατρέψουν ένα chic look σε πραγματική δοκιμασία.
Παρ’ όλα αυτά, το μυστικό για να φοράς ψηλοτάκουνα χωρίς να υποφέρεις δεν βρίσκεται μόνο στο ίδιο το παπούτσι, αλλά και στον τρόπο που το επιλέγεις και το φοράς.
Με μερικά έξυπνα tricks, μπορείς να περπατάς πιο σταθερά, να αποφεύγεις τον πόνο και να νιώθεις πολύ πιο άνετα φορώντας τα ψηλά σου heels, γι' αυτό και εμείς έχουμε συγκεντρώσει παρακάτω 5 tips που άπαξ και δοκιμάσεις θα σου αλλάξουν τη ζωή.
- Επίλεξε το σωστό είδος τακουνιού
Το πιο συχνό λάθος είναι ότι πολλές γυναίκες επιλέγουν ψηλά stilettos χωρίς να αισθάνονται πραγματικά άνετα φορώντας τα. Αν δεν φοράς συχνά τακούνια, ξεκίνα με block heels, kitten heels ή platforms που προσφέρουν περισσότερη σταθερότητα και καλύτερη ισορροπία.
- Πρόσεξε το μέγεθος και τη στήριξη
Ακόμη και το πιο όμορφο ζευγάρι μπορεί να γίνει εφιάλτης αν δεν εφαρμόζει σωστά. Τα παπούτσια δεν πρέπει ούτε να πιέζουν ούτε να «φεύγουν» στη φτέρνα καθώς περπατάς. Τα ankle straps ή τα πιο σταθερά δεσίματα βοηθούν σημαντικά στο να νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια στο βήμα σου, ενώ τα gel pads και οι ειδικοί πάτοι μπορούν να μειώσουν την πίεση στο μπροστινό μέρος του ποδιού.
- Μικρά και σταθερά βήματα
Το μυστικό για να δείχνει φυσικό το περπάτημα με τακούνια είναι να αποφεύγεις τα μεγάλα βήματα. Όσο πιο ψηλό το τακούνι, τόσο πιο μικρές και ελεγχόμενες πρέπει να είναι οι κινήσεις σου. Προσπάθησε να πατάς πρώτα τη φτέρνα και μετά το μπροστινό μέρος του ποδιού, ώστε η κίνηση να δείχνει πιο ομαλή και σταθερή. Παράλληλα, σωστή στάση σώματος και ίσια πλάτη κάνουν τεράστια διαφορά τόσο στην ισορροπία όσο και στην αυτοπεποίθηση.
- Φόρεσε τα πριν βγεις έξω
Ένα από τα καλύτερα tips είναι να μην φορέσεις ποτέ καινούρια τακούνια κατευθείαν σε έξοδο ή event. Περπάτησε με αυτά πρώτα μέσα στο σπίτι για λίγη ώρα ώστε να μαλακώσουν και να συνηθίσει το πόδι σου την αίσθηση. Έτσι θα καταλάβεις και αν υπάρχουν σημεία που σε πιέζουν ή χρειάζονται επιπλέον cushioning πριν τα φορέσεις για πολλές ώρες.
- Να έχεις πάντα μαζί σου ένα plan B
Ακόμη και οι πιο έμπειρες heel lovers ξέρουν ότι μετά από πολλές ώρες, τα πόδια κουράζονται. Ένα ζευγάρι κομψά φλατ ή φλατ σανδάλια στην τσάντα μπορεί πραγματικά να σε σώσει στο τέλος της ημέρας, ειδικά αν έχεις περπάτημα και μετακινήσεις.
