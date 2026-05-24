Για ρομαντικές και φινετσάτες all day εμφανίσεις

Αν υπάρχει ένα print που είναι ρομαντικό και ευέλικτο - και συνάμα βρίσκεται και στις τάσεις του καλοκαιριού - αυτό είναι αναμφισβήτητα το polka dot.

To πουά print, το οποίο έχει επανέλθει για τα καλά στις τάσεις της σεζόν, έχει γοητεύσει τις fashion lovers και όχι άδικα. Οι παιχνιδιάρικες βούλες του σύγχρονου polka dot print, μπορεί να απογειώσει κάθε εμφάνιση, να προσαρμοστεί σε κάθε περίσταση και να φορεθεί με κάθε πιθανό τρόπο.

Sunday Inspo: 5 + 2 looks με polka dot φούστα για να δώσεις ρομαντικά vibes στην εβδομάδα

Αν θέλεις λοιπόν να προσθέσεις polka dot στις εμφανίσεις σου την εβδομάδα που έρχεται, για τις αέρινες βόλτες σου από την πόλη στο γραφείο και από την έξοδο έως το νησί, ο πιο safe και ντελικάτος τρόπος είναι με μία φούστα, γι' αυτό και παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τις πιο στιλάτες εμφανίσεις από τα κορίτσια της μόδας για να εμπνευστείς.

Δες παρακάτω τα looks και πάρε έμπνευση