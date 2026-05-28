Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι η ιδανική αφορμή για μια μικρή απόδραση λίγο πριν ξεκινήσει και επίσημα το καλοκαίρι.

Αν ετοιμάζεις λοιπόν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στιγμές ξεγνοιασιάς δίπλα στη θάλασσα, οι σωστές επιλογές στη βαλίτσα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το μυστικό δεν είναι να πάρεις πολλά κομμάτια, αλλά να κάνεις έξυπνες επιλογές ώστε να συνδυάζονται εύκολα μεταξύ τους και να μπορούν να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Η άνεση, το στιλ και η πρακτικότητα πρέπει να είναι πρωταρχικές σκέψεις σου πριν πακετάρεις τη βαλίτσα σου αν λοιπόν αναρωτιέσαι ποια items αξίζει πραγματικά να πάρεις μαζί σου, έχουμε φτιάξει μια λίστα με τα βασικά κομμάτια που δεν πρέπει να ξεχάσεις στην πόλη.

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: 5 + 1 items που πρέπει σίγουρα να έχει η βαλίτσα των διακοπών

Λινό πουκάμισο

Το λινό πουκάμισο είναι ίσως το πιο πρακτικό κομμάτι. Είναι δροσερό, άνετο και μπορεί να φορεθεί με αμέτρητους τρόπους μέσα στη μέρα. Ιδανικό για την παραλία πάνω από το μαγιό, αλλά και για τη βραδινή έξοδο. Προτίμησε ουδέτερες αποχρώσεις όπως λευκό, μπεζ ή γαλάζιο για να ταιριάζει εύκολα με όλα.

Βερμούδα

Μία βερμούδα είναι πάντα απαραίτητη. Είναι πρακτική, διαχρονική και μπορεί να σε βγάλει ασπροπρόσωπη από το πρωινό καφέ μέχρι τη βραδινή βόλτα. Είτε επιλέξεις denim είτε υφασμάτινη ή λινή, συνδύασέ τη με tank top, oversized t-shirt ή πουκάμισο για χαλαρές αλλά στιλάτες εμφανίσεις ενώ αν θέλεις πιο προσεγμένο αποτέλεσμα το βράδυ, συνδύασέ τη με ένα κορμάκι ή ένα lingerie top.

Statement ολόσωμο μαγιό

Το ολόσωμο μαγιό δεν είναι μόνο για την παραλία, όλοι το ξέρουμε αυτό. Ένα ολόσωμο σε statement χρώμα ή με ιδιαίτερες λεπτομέρειες μπορεί εύκολα να λειτουργήσει και σαν top για μια βραδινή έξοδο. Φόρεσέ το με λινό παντελόνι ή φούστα και είσαι έτοιμη.

Φλατ σανδάλια

Όσο ωραία κι αν είναι τα ψηλοτάκουνα, το τριήμερο απαιτεί άνεση. Ένα ζευγάρι φλατ σανδάλια, κατά προτίμηση μαύρα αν με ρωτάς, μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ και να ταιριάξει με κάθε outfit.

Αέρινο φόρεμα

Ένα αέρινο φόρεμα είναι από τα πιο εύκολα και κομψά κομμάτια που μπορείς να πάρεις μαζί σου σε ένα τριήμερο. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερο styling και μπορεί να φορεθεί σε κάθε περίσταση. Το πρωί μπορείς να το συνδυάσεις με μία raffia τσάντα και φυσικό beauty look, ενώ το βράδυ για μια chic εμφάνιση μπορείς να το φορέσεις με χρυσά κοσμήματα και αξεσουάρ.

Πανωφόρι

Ακόμα κι αν οι ημέρες είναι καλοκαιρινές, τα βράδια δίπλα στη θάλασσα μπορεί να έχει αέρα και δροσιά. Ένα λεπτό πανωφόρι είναι απαραίτητο για να νιώθεις άνετα χωρίς να στερείς πόντους στιλ από το outfit σου.