Το μωβ μπορεί να ήταν για χρόνια ένα από τα «δύσκολα» χρώματα σε ό,τι αφορά τους στιλιστικούς συνδυασμούς, πάντοτε όμως έμπαινε στη λίστα με τα πιο εντυπωσιακά χρώματα.

Αυτό το καλοκαίρι η «πλούσια» αυτή απόχρωση έχει επιστρέψει πιο παιχνιδιάρικο, πιο αυθόρμητο και κυρίως πιο ευέλικτο από ποτέ. Για να το εντάξεις στις καθημερινές σου εμφανίσεις το μωβ χρώμα υπάρχουν πολλοί τρόποι, κλασικοί και προβλέψιμοι, αν θέλεις όμως να πειραματιστείς με το στιλ σου, υπάρχουν αναπάντεχοι συνδυασμοί.

Ένα λιλά top σε συνδυασμό με κόκκινα πέδιλα για παράδειγμα ή μια βιολετί φούστα με γαλάζιο πουκάμισο αποτελούν συνδυασμούς που, όχι μόνο θα απογειώσουν κάθε εμφάνιση, θα τονώσουν και την αυτοπεποίθησή σου. Το μωβ άλλωστε να θυμάσαι πως λειτουργεί καλύτερα όταν «σπάει» τους κανόνες και συνδυάζεται με χρώματα που θα τρόμαζες να συνδυάσεις.

7 απροσδόκητοι συνδυασμοί με μωβ χρώμα για ντελικάτες εμφανίσεις

Ακόμη κι αν δεν αγαπάς τα έντονα χρώματα, υπάρχει τρόπος να «παίξεις» με τις αποχρώσεις χωρίς να νιώσεις άβολα. Ένα ζευγάρι μωβ σανδάλια ή mules μπορεί να απογειώσει ένα ολόλευκο λινό σύνολο ενώ τα μωβ αξεσουάρ, όπως ένα μαντήλι, μία τσάντα ή ένα ζευγάρι σκουλαρίκια θα κάνουν τη διαφορά ακόμη και στο πιο βαρετό σύνολο.

Αν πάλι θέλεις μια πιο απαλή απόχρωση, τα lavender και dusty lilac είναι ιδανικά. Οι πιο απαλές αποχρώσεις του μωβ δείχνουν ιδιαίτερα κομψές και αποτελούν τον πιο εύκολο τρόπο να προσθέσεις χρώμα με μίνιμαλ τρόπο.



Καταλαβαίνεις πως το μωβ χρώμα μπορεί να φορεθεί λοιπόν με αμέτρητους τρόπους, παρακάτω λοιπόν έχουμε συγκεντρώσει 7 απροσδόκητους συνδυασμούς για εσένα που θέλεις να το δοκιμάσεις και αν απογειώσεις τα καλοκαιρινά σου looks.



Δες παρακάτω τα looks





Μωβ + Πράσινο

Μωβ + Πορτοκαλί

Μωβ + Κόκκινο

Μωβ + Μπλε

Μωβ + Κίτρινο