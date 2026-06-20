Πώς να φορέσεις τα τολμηρά πορτοκαλί παπούτσια αυτό το καλοκαίρι– Είναι κομψά και φουλ στιλάτα

Θα το λατρέψεις

To καλοκαίρι -και δη το φετινό- φέρνει άπλετο χρώμα στις εμφανίσεις μας με το πορτοκαλί χρώμα να είναι ένα από εκείνα που κυριαρχούν αυτή τη σεζόν.

Αν υπάρχει ένας έξυπνος και ιδιαίτερα κομψό τρόπος να προσθέσεις χρώμα σε κάθε σου εμφάνιση αυτός είναι προσθέτοντας χρωματιστά και παιχνιδιάρικα αξεσουάρ με τα παπούτσια να αποτελούν Νο1 πηγή χρώματος για κάθε look. Αυτό το καλοκαίρι η «πλούσια» απόχρωση του πορτοκαλί έρχεται να δώσει έναν παιχνιδιάρικο τόνο σε κάθε σύνολο, ένα πιο αυθόρμητο vibe και κυρίως έναν φρέσκο αέρα ακόμη και στο πιο βαρετό σύνολο.

Για να εντάξεις στις καθημερινές σου εμφανίσεις το πορτοκαλί χρώμα λοιπόν, μπορείς να ξεκινήσεις από τα παπούτσια και, για καλή σου τύχη οι fashion insiders έχουν ήδη τολμήσει να το συνδυάσουν με τα πάντα μέσα στην γκαρνταρόμπα τους.

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει το απαραίτητο inspo για εσένα που θέλεις να πειραματιστείς και να προσθέσεις χρώμα σε κάθε σου εμφάνιση αυτό το καλοκαίρι.

Δες παρακάτω πώς θα φορέσεις τα πορτοκαλί παπούτσια

Wedge με πολύχρωμο look

Με total πορτοκαλί look

Με σετ σε ουδέτερο χρώμα

Με ασορτί αξεσουάρ

Με denim βερμούδα

Με τζιν

Με casual σύνολο παραλίας

Με μίνι φούστα και ασορτί πουκάμισο

Με μαύρο μίνι φόρεμα