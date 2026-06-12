Βρήκαμε τη φούστα από τα Marks & Spencer στο πιο φωτεινό χρώμα του καλοκαιριού

Η φούστα αποτελεί ένα από τα πιο ρομαντικά κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας και κάθε τέτοια εποχή κατέχει πρωταγωνιστική θέση.

Από τη midi φούστα με αέρινο ύφασμα μέχρι τις midaxi εκδοχές με σχέδια και prints, η φούστα αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε στιλάτη εμφάνιση, αν θέλεις λοιπόν να προσθέσεις μία με ρομαντικό και κομψό σχέδιο – αλλά και φωτεινό χρώμα, έχουμε ανακαλύψει την ιδανική.

Βρήκαμε τη φούστα από τα Marks & Spencer σ το πιο φωτεινό χρώμα του καλοκαιριού

Με μία έρευνα ανακαλύψαμε μία φούστα στα Marks & Spencer, και πρόκειται για μία κλος με ανάγλυφη υφή στο χρώμα που κάνει θραύση και αυτό το καλοκαίρι, το butter yellow.

Το απαλό, φωτεινό και αισιόδοξο αυτό χρώμα, κινείται ανάμεσα στο κρεμ και το παστέλ κίτρινο και δίνει σε κάθε look ένα φρέσκο και κομψό vibe, αποδεικνύοντας πως οι πιο ήπιες αποχρώσεις είναι εκείνες που ξεχωρίζουν και περισσότερο.

Marks & Spencer



Πώς θα τη φορέσεις; Μπορείς να υιοθετήσεις ένα total look στην απόχρωση του butter yellow, μία σύγχρονη στιλιστικά προσέγγιση που είναι προσεγμένη αλλά παραμένει ανεπιτήδευτη ή μπορείς να επιλέξεις διακριτικές αναφορές στην τάση όπως με μία butter yellow skirt, ένα λευκό t- shirt και χρυσά σανδάλια.