6 στιλάτοι τρόποι να φορέσεις το λινό μετά τα 60 – Για αβίαστα cool εμφανίσεις

Μπορείς να το φορέσεις με αμέτρητους τρόπους

Τα λινά κομμάτια αποτελούν τους «πρωταγωνιστές» της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας, αέρινα, δροσερά και πάντα κομψά, κολακεύουν κάθε γυναίκα και οι πιο στιλάτες fashionistas άνω των 60 λένε «ναι» στα κομμάτια – κλειδιά της σεζόν.

Πολλές από τις πιο καλοντυμένες γυναίκες άνω των 60 αποδεικνύουν καθημερινά ότι το λινό μπορεί να δώσει σε μια εμφάνιση κομψά και σικάτα vibes, να «φωτίσει» αλλά και να προσθέσει αυτοπεποίθηση σε κάθε μία που το επιλέγει. Το καλύτερο όμως είναι πως, υπάρχουν και αμέτρητοι τρόποι και συνδυασμοί για να το φορέσεις σε κάθε περίσταση.

6 στιλάτοι τρόποι να φορέσεις το λινό μετά τα 60

Από ένα λινό φόρεμα έως ένα λινό σετ σε ουδέτερες αποχρώσεις ή ακόμη και πιο παστέλ χρώματα, οι πιο στιλάτες γυναίκες άνω των 60 το φορούν σε κάθε περίσταση, από το γραφείο στις εξόδους στην πόλη έως και τις εξορμήσεις στο νησί, παρακάτω λοιπόν έχουμε τους πιο cool συνδυασμούς για να εμπνεύστεις.



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