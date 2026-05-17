Sunday Inspo: 5 + 2 κομψά looks με λινό πουκάμισο για τις ζεστές ημέρες της εβδομάδας

Αν υπάρχει ένα κομμάτι που κάθε χρόνο προσθέτω στη λίστα με τα αγαπημένα items των πιο ζεστών μηνών του χρόνου, αυτό είναι σίγουρα το λινό πουκάμισο.

Διαχρονικό και στιλάτο, το λινό πουκάμισο χαρίζει μια αξεπέραστη άνεση και ευελιξία. Είναι ένα ύφασμα δροσερό και αέρινο, ελαφρύ, το οποίο μπορεί να κρατήσει μια ιδανική θερμοκρασία στο σώμα ακόμη και τις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού ενώ, εκτός από το στιλ που χαρίζει, ταιριάζει με όλα και μπορεί να φορεθεί με αμέτρητους τρόπους.

Είτε το συνδυάσεις με τζιν, με βερμούδα είτε με midi φούστα, είναι το κομμάτι «κλειδί» της ανοιξιάτικης και καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας καθώς μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, με sneakers για casual looks αλλά και με κομψά φλατ ή thong heelsγια πιο chic outfits.

Άλλωστε, το λινό ύφασμα τις τελευταίες σεζόν έχει επιστρέψει δυναμικά στη μόδα επομένως, αν θέλεις λοιπόν να το φορέσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, στο γραφείο ή και στην έξοδο στην πόλη, οι πιο κομψές γυναίκες την μόδας μάς δίνουν την απαραίτητη στιλιστική έμπνευση για κάθε εμφάνιση μέσα στην εβδομάδα.

5 + 2 κομψά looks με λινό πουκάμισο για τις ζεστές ημέρες της εβδομάδας