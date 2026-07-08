Το print με τις καρό λεπτομέρειες αποπνέει μια ανεπιτήδευτη κομψότητα, ρετρό αισθητική και μια αίσθηση ανεμελιάς που ταιριάζει απόλυτα στις πιο ζεστές ημέρες του χρόνου.

Το gingham καταφέρνει κάθε σεζόν να ανανεώνεται μέσα από σύγχρονες γραμμές, νέες χρωματικές παλέτες και πιο μοντέρνες σιλουέτες, τι θα έλεγες λοιπόν να το προσθέσεις ξανά στη συλλογή σου και αυτό το καλοκαίρι;



Από τις πασαρέλες μέχρι το street style και τις εμφανίσεις των It Girls, το μοτίβο αυτό αποδεικνύει πως είναι ένα διαχρονικό print που προσθέτει χαρακτήρα ακόμη και στην πιο απλή εμφάνιση, ενώ συνδυάζεται εύκολα με τα βασικά κομμάτια της ντουλάπας.



Αν θέλεις να το εντάξεις στις εμφανίσεις σου, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει τους πιο safe και κομψούς τρόπους για να το φορέσεις.

Gingham: Πώς να φορέσεις αυτό το καλοκαίρι το πιο ρετρό και παιχνιδιάρικο print

Με ένα φόρεμα

Ένα gingham φόρεμα είναι ίσως η πιο κλασική και ασφαλής επιλογή. Mini, midi ή maxi, σε έντονες αποχρώσεις όπως το κόκκινο ή σε πιο διακριτικούς τόνους όπως το μπλε ή το butter yellow, γίνεται το απόλυτο κομμάτι για κάθε περίσταση.

Με ένα πουκάμισο

Το gingham πουκάμισο είναι από εκείνα τα basics που φοριούνται ξανά και ξανά. Μπορεί να συνδυαστεί με λευκό λινό παντελόνι, denim shorts ή ακόμη και πάνω από το μαγιό ως ελαφρύ cover-up στην παραλία.

Με κάπρι

Αν θέλεις να ξεφύγεις από τα κλασικά μονόχρωμα κομμάτια, ένα gingham κάπρι μπορεί να δώσει αμέσως ενδιαφέρον στο look σου. Συνδύασέ το με ένα απλό λευκό t-shirt ή ένα tank top ώστε το print να παραμείνει στο επίκεντρο.

Με φούστα

Μια gingham φούστα προσθέτει θηλυκότητα και vintage διάθεση σε κάθε εμφάνιση. Μια midi εκδοχή συνδυάζεται υπέροχα με λευκό πουκάμισο, πλεκτό τοπ ή ένα γιλέκο δημιουργώντας ένα σύνολο που μπορεί να φορεθεί από το γραφείο μέχρι τις απογευματινές εξόδους.

Total look

Τα matching sets είναι μία από τις μεγαλύτερες τάσεις των τελευταίων σεζόν και το gingham τους ταιριάζει απόλυτα. Ένα σετ με πουκάμισο και σορτς ή φούστα δείχνει προσεγμένο χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και αποτελεί ιδανική επιλογή για τις διακοπές.

Μαγιό

Το gingham βρίσκει τη θέση του και στην παραλία, χαρίζοντας μια παιχνιδιάρικη, ρετρό αισθητική στα swimwear looks. Ένα μπικίνι ή ολόσωμο μαγιό σε καρό μοτίβο δείχνει διαχρονικό και μπορεί να συνδυαστεί με λινό πουκάμισο, ψάθινη τσάντα και flat σανδάλια για ένα ολοκληρωμένο resort outfit.

Στα αξεσουάρ



Αν προτιμάς πιο διακριτικές πινελιές, άφησε το gingham να πρωταγωνιστήσει μέσα από τα αξεσουάρ. Ένα μαντήλι στα μαλλιά, μια tote bag, ένα bucket hat ή ακόμη και μπαλαρίνες με διακριτικό καρό μοτίβο αρκούν για να δώσουν στο outfit μια καλοκαιρινή νότα.

