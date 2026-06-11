Το print που κάνει θραύση τώρα, θυμίζει καλοκαίρι στην Ακτή Αμάλφι

Αν υπάρχει ένα μοτίβο που κυριαρχεί φέτος το καλοκαίρι όσο κανένα άλλο, αυτό είναι σίγουρα το cabana stripes.

Το print με τις χαρακτηριστικές ρίγες που θυμίζουν ομπρέλες παραλίας, πολυτελή beach clubs και μεσογειακούς προορισμούς επιστρέφουν δυναμικά στη μόδα με έντονες διχρωμίες και νοσταλγική αισθητική.

Τα cabana stripes εμφανίζονται από φορέματα και πουκάμισα μέχρι μαγιό, τσάντες και αξεσουάρ, με το συγκεκριμένο μοτίβο να συνδέεται διαχρονικά με την ανεπιτήδευτη κομψότητα δημοφιλών προορισμών όπως η Ακτή Αμάλφι και οι Κάννες, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τον καλοκαιρινό του χαρακτήρα.

Ιστορικά για το print

Η ιστορία των ριγέ σχεδίων ξεκινά ήδη από τον 19ο αιώνα, όταν υιοθετήθηκαν από το γαλλικό ναυτικό. Αργότερα, τη δεκαετία του '20, η Coco Chanel ενσωμάτωσε τις ρίγες στις resort συλλογές της και, στη σύγχρονη εκδοχή τους,και δη εκείνη που «ακούει» στο cabana stripes, ξεχωρίζουν κυρίως για τις φαρδιές κάθετες ρίγες τους.

Πώς θα φορέσεις τα cabana stripes

Γιατί όμως βλέπουμε ολοένα και περισσότερα τέτοια σχέδια; Τα κορίτσια της μόδας αναζητούν ρούχα που αποπνέουν ανεμελιά και θετική διάθεση και, για αυτό και τα cabana stripes έχουν αγαπηθεί από τα κορίτσια της μόδας καθώς χαρίζει μια αίσθηση διακοπών και απόδρασης, ακόμη και μέσα στην καθημερινότητα.

Παράλληλα, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευέλικτο μοτίβο που μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά στιλ. Για πιο μίνιμαλ εμφανίσεις μπορείς να συνδυάσεις ουδέτερες ριγέ αποχρώσεις με λευκά ή μαύρα basics, ενώ αν αγαπάς τον μαξιμαλισμό οι ρίγες σε έντονα χρώματα, σε συνδυασμό με prints και statement αξεσουάρ, θα σου δώσει το vibe που χρειάζεσαι.

Δες παρακάτω μερικά looks και πάρε έμπνευση