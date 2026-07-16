Ούτε λευκό ούτε buttery yellow: Αυτό είναι το χρώμα που θα αναζωογονήσει στις εμφανίσεις σου, σαν καλοκαιρινό αεράκι

Κάθε καλοκαίρι έχει το δικό του χρώμα αυτό το καλοκαίρι όμως φαίνεται πως μία είναι η απόχρωση που θα πρωταγωνιστεί σε κάθε στιλάτη εμφάνιση. Ο λόγος για την απόχρωση aqua.

Μεταξύ γαλάζιου και τιρκουάζ, η απαλή aqua απόχρωση έχει ήδη κατακτήσει τις καρδιές των πιο κομψών γυναικών, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν.

Η απόχρωση αυτή μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε πως ήρθε από την πρώτη συλλογή του Ματιέ Μπλαζί για τον οίκο Chanel, η οποία παρουσιάστηκε στο Παρίσι στις αρχές της χρονιάς. Οι εντυπωσιακές shopping bags και οι χαρακτηριστικές δίχρωμες γόβες σε αυτή την ηλεκτρισμένη απόχρωση ξεχώρισαν αμέσω ενώ όταν τα κομμάτια έφτασαν στις boutiques του οίκου, έγιναν ανάρπαστα.

Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε πως το κοινό της μόδας αναζητά πλέον πιο τολμηρές χρωματικές επιλογές, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις διαχρονικές ουδέτερες αποχρώσεις και, ναι, στις φετινές σου διακοπές θα το βλέπεις παντού.

Πώς θα το φορέσεις;

Άλλωστε οι fashion lovers έχουν εντάξει ήδη το aqua στις καθημερινές εμφανίσεις τους, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για ένα χρώμα που μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μπορεί να πρωταγωνιστήσει με ένα φόρεμα ή με ένα σετ αλλά μπορεί και να προστεθεί με αξεσουάρ, όπως μία τσάντα, ένα ζευγάρι πέδιλα ή κοσμήματα.

Για ένα άκρος φωτεινό και καλοκαιρινό αποτέλεσμα συνδύασέ το με λευκό, εκρού και μπεζ, αν θέλεις όμως αντίθεση στην εμφάνισή σου συνδύασέ το με σοκολατί, μαύρο ή γκρι. Αν πάλι θέλεις να πειραματιστείς, ταίριαξέ το με κίτρινο ή έντονο πράσινο.

Πάρε έμπνευση από τις παρακάτω εμφανίσεις