Έχεις άπειρα παπούτσια στη συλλογή σου; Πριν τα οργανώσεις σκέψου αυτά τα 6 πράγματα

Μάλλον δεν έχεις ανάγκη ακόμη ένα έξτρα ζευγάρι παπούτσι

Αν κάθε πρωί δυσκολεύεσαι να βρεις τα παπούτσια που θέλεις ή η παπουτσοθήκη σου έχει γεμίσει με ζευγάρια που δεν φοράς ποτέ, ίσως ήρθε η στιγμή για ένα καλό ξεκαθάρισμα.



Οι ειδικοί στην οργάνωση του σπιτιού εξηγούν ότι δεν χρειάζεται να πετάξεις τα μισά σου παπούτσια, αλλά να κρατήσεις μόνο όσα πραγματικά εξυπηρετούν τις ανάγκες και το προσωπικό σου στιλ.

Πώς όμως θα αποχωριστείς εκείνα που σε έχουν βολέψει πραγματικά;

Ξεκίνα από όσα φοράς

Το πρώτο βήμα είναι να αξιολογήσεις τις καθημερινές σου συνήθειες. Αναρωτήσου ποια ζευγάρια επιλέγεις συχνά και ποια έχουν μείνει μήνες ή ακόμη και χρόνια στο ράφι. Αν ένα παπούτσι δεν είναι άνετο, δεν ταιριάζει πλέον στο στιλ σου ή δεν εξυπηρετεί την καθημερινότητά σου, ίσως ήρθε η ώρα να το αποχωριστείς.

Οι δύο κρίσιμες ερωτήσεις

Πριν αποφασίσεις τι θα κρατήσεις, σκέψου: «Θα το αγόραζα ξανά σήμερα;» και «το έχω φορέσει μέσα στα τελευταία ένα ή δύο χρόνια;». Αν η απάντηση και στις δύο ερωτήσεις είναι αρνητική, δύσκολα το συγκεκριμένο ζευγάρι θα επιστρέψει στην καθημερινότητά σου.

Μην αγοράζεις χωρίς λόγο

Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός παπουτσιών που θεωρείται υπερβολικός. Όλα εξαρτώνται από τις ανάγκες και την καθημερινότητα ωστόσο, πριν αποκτήσεις ένα νέο ζευγάρι, σκέψου αν καλύπτει πραγματικά κάποια ανάγκη ή αν μοιάζει πολύ με αυτά που ήδη έχεις. Ένας πρακτικός κανόνας είναι «ένα μπαίνει, ένα βγαίνει», ώστε να κρατάς μια ισορροπία.

Μην κρατάς ακριβά παπούτσια μόνο επειδή τα πλήρωσες

Πολλοί δυσκολεύονται να αποχωριστούν ένα ακριβό ζευγάρι, ακόμη κι αν δεν το φορούν ποτέ. Αν όμως βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και δεν ταιριάζει πλέον στο γούστο ή στις ανάγκες σου, μπορεί να χαρίσει χαρά σε κάποιον άλλο μέσω δωρεάς ή μεταπώλησης.

Σκέψου την επισκευή πριν την απόρριψη

Ένα φθαρμένο τακούνι ή μια χαλασμένη σόλα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το παπούτσι πρέπει να καταλήξει στα σκουπίδια. Αν πρόκειται για ένα ποιοτικό ζευγάρι, μια επισκευή μπορεί να του δώσει ξανά ζωή και να παρατείνει τη χρήση του.

Οργάνωσε τη συλλογή ανά εποχή

Δεν υπάρχει λόγος τα πέδιλα να καταλαμβάνουν χώρο τον χειμώνα ή οι μπότες μέσα στο καλοκαίρι. Αποθήκευσε τα εποχιακά παπούτσια σε κουτιά ή σε άλλο σημείο του σπιτιού και κράτησε εύκολα προσβάσιμα μόνο εκείνα που χρησιμοποιείς καθημερινά.