Tι να φορέσεις κάτω από ένα see-through κομμάτι για να δείχνει iconic

Για να τα φορέσεις σε κάθε περίσταση

Τα see-through φορέματα, τα τοπ και τα παντελόνια, είναι από τις μεγαλύτερες τάσεις των τελευταίων σεζόν, καθώς συνδυάζουν θηλυκότητα, κομψότητα και μοντέρνα αισθητική, πώς όμως τα φοράμε;



Το μυστικό για να φορέσεις αλλά και να αναδείξεις ένα διάφανο κομμάτι είναι να επιλέξεις τα σωστά κομμάτια που θα λειτουργήσουν αρμονικά με το outfit σου. Ανάλογα με το στιλ που θέλεις να πετύχεις, μπορείς να δημιουργήσεις ένα διακριτικό αποτέλεσμα ή να μετατρέψεις αυτό που φοράς από μέσα σε βασικό στοιχείο της εμφάνισής σου.



Ευτυχώς για εμάς, οι πιο ενημερωμένες γυναίκες της μόδας έχουν φροντίσει να δώσουν την απαραίτητη στιλιστική έμπνευση και, το αιώνιο ερώτημα του τι φοράμε κάτω από ένα see through φόρεμα, τοπ ή παντελόνι, βρίσκει πια την απάντησή του.

Τι να φορέσεις κάτω από ένα see-through κομμάτι για να δείχνει iconic

Nude εσώρουχα χωρίς ραφές

Η πιο ασφαλής επιλογή όταν θέλεις το διάφανο κομμάτι που φοράς να παραμένει ο πρωταγωνιστής. Επίλεξε αποχρώσεις που πλησιάζουν τον τόνο της επιδερμίδας σου για ένα φυσικό αποτέλεσμα.

Slip dress

Ιδανικό για διάφανα φορέματα με πιο αέρινη γραμμή. Προσφέρει την απαραίτητη κάλυψη, χωρίς να αλλοιώνει την κίνηση και την αίσθηση του υφάσματος.

Bodysuit

Αν θέλεις μεγαλύτερη σταθερότητα και άνεση, ένα μονόχρωμο ολόσωμο είναι η ιδανική βάση καθώς δημιουργεί καθαρή σιλουέτα και ταιριάζει τόσο σε mini όσο και σε maxi σχέδια.

Bralette ή δαντελένιο top

Για πιο fashion-forward εμφανίσεις άφησε το εσωτερικό κομμάτι να φαίνεται διακριτικά. Η δαντέλα ή ένα minimal bralette μπορούν να δώσουν χαρακτήρα στο σύνολο.

Ποδηλατικό κολάν

Μία πρακτική λύση για κοντά ή πολύ διάφανα φορέματα, ειδικά στις καθημερινές εμφανίσεις ή στα φεστιβάλ.

Φόρεμα σε layering

Ένα απλό slip φόρεμα σε λευκό, μαύρο ή σε έντονη αντίθεση με το διάφανο φόρεμά σου μπορεί να μεταμορφώσει εντελώς το αποτέλεσμα και να δώσει περισσότερο βάθος στο look.

