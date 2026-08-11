Είτε πρόκειται να κάνεις μια σύντομη πτήση, είτε ένα πολύωρο ταξίδι με αεροπλάνο, αυτοκίνητο ή και πλοίο, το σωστό look μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Η άνεση έχει πάντα προτεραιότητα, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσεις το προσωπικό σου στιλ στην άκρη. Με μερικές έξυπνες επιλογές μπορείς να δημιουργήσεις ένα look που είναι πρακτικό, κομψό και ιδανικό για κάθε διαδρομή. Τι θα φορέσεις όμως στο επερχόμενο ταξίδι σου;

Το μυστικό βρίσκεται στα σωστά basics

Η βάση ενός επιτυχημένου travel outfit είναι τα άνετα ρούχα που επιτρέπουν στο σώμα να κινείται ελεύθερα. Ένα παντελόνι με ελαστική μέση, ένα χαλαρό τζιν ή ακόμη και ένα κολάν είναι επιλογές που δεν θα σε περιορίσουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Στο επάνω μέρος, ένα t-shirt ή ένα πουκάμισο συνδυάζεται ιδανικά με ένα jacket, ώστε να προσαρμόζεσαι εύκολα στις αλλαγές της θερμοκρασίας.



Όσον αφορά τα παπούτσια, προτίμησε sneakers ή άνετα loafers που φοριούνται και βγαίνουν εύκολα, ειδικά αν πρόκειται να περάσεις από ελέγχους στο αεροδρόμιο.

Τι να φορέσεις στο ταξίδι σου για να είσαι άνετη χωρίς να χάσεις πόντους στιλ

Και φυσικά, μην υποτιμάς τη σημασία μιας ευρύχωρης τσάντας. Μια tote ή ένα backpack μπορεί να χωρέσει όλα τα απαραίτητα, όπως το laptop, ένα βιβλίο, τα ακουστικά, ένα μπουκάλι νερό, τα καλλυντικά και ένα επιπλέον πανωφόρι, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνεις συνεχώς τα πράγματά σου.

Δες παρακάτω μερικά looks, ιδανικά για το ταξίδι σου, και πάρε έμπνευση.



