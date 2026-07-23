Το bib top είναι η πιο ρομαντική τάση του καλοκαιριού – Τα looks που θα σε πείσουν να το δοκιμάσεις

Κάθε καλοκαίρι και ένα κομμάτι της γκαρντρόμπας κερδίζει έδαφος και, φέτος, ένα τοπ έχει ξεχωρίσει.

Ο λόγος για το bib top, ένα αέρινο τοπ με δαντελένιες λεπτομέρειες και vintage αισθητική.



Πρόκειται για ένα μακρύ τοπ με χαρακτηριστική μπροστινή λεπτομέρεια που θυμίζει διακοσμητικό bib, διακοσμημένο με κεντήματα, δαντέλα ή βολάν.



Το στιλ έχει κάνει ήδη αισθητή την παρουσία του, με τα It Girls να το επιλέγουν για εμφανίσεις που ισορροπούν ανάμεσα στη χαλαρότητα και την κομψότητα, ενώ χωρίς καμία αμφιβολία, αποτελεί το είδος του τοπ που μπορεί να φορεθεί από το πρωί έως το βράδυ και να χαρίσει την απαραίτητη δόση ρομαντισμού σε κάθε περίσταση.

Πώς θα φορέσεις ένα bib top

Το bib top αποτελεί ουσιαστικά μια πιο εκλεπτυσμένη εξέλιξη του apron top, μιας τάσης που εμφανίστηκε έντονα στις πρόσφατες πασαρέλες.



Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του είναι φυσικά η ευελιξία του. Συνδυάζεται ιδανικά με λινά παντελόνια για τις διακοπές, με denim σορτς για χαλαρές βόλτες στην πόλη αλλά και με ένα κλασικό μπλε τζιν ή μία λευκή μάξι φούστα για πιο κομψές εμφανίσεις στην πόλη. Σε ό,τι αφορά τώρα τα παπούτσια, μπορεί να φορεθεί με ένα ζευγάρι δερμάτινα σανδάλια, μπαλαρίνες ή ακόμη και kitten heels.



Είτε επιλέξετε μια λευκή βαμβακερή εκδοχή είτε ένα σχέδιο σε φυσικές γήινες αποχρώσεις, το bib top είναι από εκείνα τα κομμάτια που θα λατρέψεις αυτό το καλοκαίρι, αν λοιπόν θέλεις έμπνευση για τα looks σου, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικές από τις εμφανίσεις των πιο στιλάτων γυναικών της μόδας.



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