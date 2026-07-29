Granny Jeans: Το τζιν που συνδυάζει άνεση, διαχρονικό στιλ και κομψότητα, επιστρέφει από τα ‘80s
ΑΝΘΙΑ ΦΙΛΙΠΠΗ
29 Ιουλίου 2026
Με ψηλόμεση εφαρμογή, ίσια ή ελαφρώς χαλαρή γραμμή και vintage αισθητική, τα granny jeans αποτελούν την ιδανική επιλογή για όσες γυναίκες αναζητούν ένα κομμάτι που συνδυάζει άνεση και στιλ.
Εμπνευσμένα από τις δεκαετίες τα ‘80s και τα ‘90s, το στιλ αυτό προσφέρει μία κολακευτική εφαρμογή που ταιριάζει σε κάθε σωματότυπο, ενώ μπορεί να φορεθεί εύκολα από το πρωί μέχρι το βράδυ με ό,τι έχεις στη γκαρνταρόμπα σου.
Γιατί αξίζει να τα προσθέσεις στη συλλογή σου τα Granny Jeans;
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους είναι όπως αναφέραμε η ευελιξία τους. Μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε περίσταση, από μια χαλαρή βόλτα στην πόλη μέχρι ένα πιο προσεγμένο βραδινό σύνολο. Η ψηλή μέση αναδεικνύει τη σιλουέτα, ενώ η άνετη γραμμή χαρίζει ελευθερία κινήσεων χωρίς να χάνει τη θηλυκότητά της.
Για ένα ρομαντικό αποτέλεσμα, μπορείς να το συνδυάσεις με ένα lingerie top ή ένα πουκάμισο με ραμαντικές βολάν λεπτομέρειες, μπαλαρίνες ή loafers, αν όμως προτιμάς πιο minimal εμφανίσεις, ένα tank top ή ένα λινό πουκάμισο θα δημιουργεί ένα κομψό σύνολο που μπορεί να φορεθεί παντού.
Πάρε έμπνευση από τις παρακάτω εμφανίσεις
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