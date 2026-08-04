Η αναζήτηση του ιδανικού μαγιό δεν έχει να κάνει με τους κανόνες, τις τάσεις και τα «πρέπει», αλλά με το πώς θέλεις να νιώθεις όταν το φοράς.

Άλλες γυναίκες μπορεί να αναζητούν περισσότερη στήριξη από το μαγιό τους, άλλες μπορεί να θέλουν να τονίσουν τα αγαπημένα τους χαρακτηριστικά και άλλες απλώς ψάχνουν ένα σχέδιο που θα τις κάνει να αισθάνονται άνεση και ελευθερία. Ευτυχώς, οι φετινές συλλογές έχουν επιλογές για κάθε στιλ και κάθε σωματότυπο, ποιο όμως από τα αμέτρητα σχέδια αξίζει να προσθέσεις στη συλλογή σου;

Η σωστή εφαρμογή, το ύφασμα και η ποιότητα είναι ιδιαίτερα σημαντικά στην επιλογή του κατάλληλου ολόσωμου μαγιό ή μπικίνι και, παρακάτω έχουμε μερικές στιλιστικές συμβουλές για εσένα που δεν έχεις προσθέσει στη συλλογή σου ένα νέο σχέδιο αλλά βρίσκεσαι στην αναζήτηση.

Πώς να επιλέξεις το κατάλληλο μαγιό για να κολακεύει το σωματότυπό σου στο μέγιστο

Αν έχεις σιλουέτα «αχλάδι»

Αν οι γοφοί είναι πιο έντονοι σε σχέση με τους ώμους, μπορείς να δημιουργήσεις ισορροπία επιλέγοντας ένα πάνω μέρος με χρώμα, print ή διακοσμητικές λεπτομέρειες. Για το κάτω μέρος, τα μονόχρωμα σχέδια και οι καθαρές γραμμές είναι μια κομψή επιλογή, ενώ ένα ψηλό κόψιμο στους μηρούς «ψηλώνει» τα πόδια.

Αν έχεις σιλουέτα «μήλο»

Αν το επάνω μέρος του σώματος είναι πιο έντονο, προτίμησε μαγιό που προσφέρουν καλή εφαρμογή και στήριξη στο μπούστο. Ένα ολόσωμο με ντραπέ λεπτομέρειες ή ένα μπικίνι με ψηλόμεσο σλιπ θα δημιουργήσει μια όμορφη ισορροπία, ενώ τα V ντεκολτέ επιμηκύνουν οπτικά τη σιλουέτα.

Αν η σιλουέτα σου είναι πιο ψηλόλιγνη

Τα μαγιό με ανοίγματα στα πλαϊνά, οι σούρες ή τα βολάν προσθέτουν διάσταση και αναδεικνύουν τις καμπύλες. Τα μπικίνι σε έντονα χρώματα ή prints είναι επίσης ιδανικά για ένα πιο παιχνιδιάρικο αποτέλεσμα.

Αν έχεις μεγάλο στήθος

Η σωστή στήριξη είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Μπικίνι με φαρδιές τιράντες, μπανέλα ή σταθερό ύφασμα προσφέρουν άνεση χωρίς να στερούνται κομψότητας. Τα balconette και τα bralette σχέδια αποτελούν εξαιρετικές επιλογές, καθώς συνδυάζουν σταθερότητα και στιλ.

Αν έχεις μικρό στήθος

Μαγιό με ενίσχυση, αφαιρούμενα cups ή λεπτομέρειες όπως βολάν, σούρες και κόμπους μπορούν να προσθέσουν όγκο στο επάνω μέρος παράλληλα όμως και τα τριγωνικά τοπ και τα bandeau σχέδια αναδεικνύουν διακριτικά τη σιλουέτα.

Αν θέλεις μεγαλύτερη κάλυψη στην περιοχή της κοιλιάς

Τα ολόσωμα μαγιό, τα ψηλόμεσα bikini bottoms και τα σχέδια με ντραπέ λεπτομέρειες προσφέρουν άνεση και κομψότητα ενώ οι μονόχρωμες επιλογές και τα κάθετα μοτίβα δημιουργούν μια πιο επιμήκη εικόνα.

