Ναι, είναι η πιο κομψή και comfy τάση

Το 2026 η γκαρνταρόμπα της γιαγιάς, γνωστή και ως granny wardrobe αποτελεί τη μεγαλύτερη τάση. Τα κορίτσια της μόδας έχουν μια ιδιαίτερη αδυναμία σε όλα εκείνα τα κομμάτια που κάποτε θεωρούσαμε ξεπερασμένα, όπως μακριές φούστες, μαντίλια στα μαλλιά, crochet λεπτομέρειες, άνετα παπούτσια και κοσμήματα, με την αισθητική πουν δημιουργούν όλα τα παραπάνω να ακούει στο «granny chic».

Η αισθητική granny chic δεν αποτελεί ακριβώς μια καινούργια τάση ωστόσο το φθινόπωρο έρχεται ακόμη πιο ανανεωμένη και με μπόλικο attitude. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει το cottagecore, το coquette, το coastal grandmother και πολλές ακόμη αισθητικές να αντλούν έμπνευση από άλλες εποχές με τη μόδα να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ηλικία και η έννοια του «παλιού».

Η μόδα του φθινοπώρου θέλει να δανειστείς ρούχα από τη ντουλάπα της γιαγιάς σου και εμείς εγκρίνουμε

Η τάση granny chic έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της στις πασαρέλες, με designers να επαναφέρουν πιο ρομαντικές σιλουέτες, έντονα κοσμήματα, υφές και χειροποίητες λεπτομέρειες. Παράλληλα, το street style των τελευταίων μηνών δείχνει ότι η συγκεκριμένη αισθητική έχει βγει πλέον από το moodboard και έχει περάσει στην καθημερινότητα.

Μαντίλια δεμένα στα μαλλιά, φούστες που φτάνουν στη γάμπα, oversized ζακέτες και παπούτσια που κάποτε θα χαρακτηρίζαμε «ορθοπεδικά» συνδυάζονται με denim, δερμάτινα jackets και πιο σύγχρονα basics.

Γιατί να υιοθετήσεις την granny chic αισθητική

H γοητεία της granny αισθητικής βρίσκεται στην ατέλειά της. Δεν χρειάζεται το outfit να είναι τέλειο. Αντιθέτως, όσο περισσότερο μοιάζει σαν να αποτελείται από κομμάτια που βρέθηκαν σε διαφορετικές δεκαετίες, τόσο το καλύτερο. Μια floral midi φούστα για παράδειγμα μπορεί να φορεθεί με ένα φαρδύ sweatshirt, μια παλιά δερμάτινη ζώνη και ένα ζευγάρι chunky loafers. Ένα μεταξωτό μαντίλι μπορεί να δεθεί στα μαλλιά μαζί με ένα αυστηρό παλτό, ενώ ένα πλεκτό αξεσουάρ μπορεί να δώσει ενδιαφέρον ακόμη και στο πιο minimal σύνολο.

Και φυσικά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα κοσμήματα. Αν θέλεις να υιοθετήσεις την τάση ξέχασε για λίγο τα διακριτικά layers και αναζήτησε ένα μεγάλο κολιέ, chunky χάντρες, ένα vintage μενταγιόν ή ένα κόσμημα που μοιάζει να έχει βγει από το μπουντουάρ της γιαγιάς σου.

Πάρε έμπνευση από τα παρακάτω looks και δημιούργησε άνετα αλλά και κομψά σύνολα, σαν να έχουν βγει από άλλη εποχή. Και ναι, αν χρειαστεί μπορείς να δανειστείς εκείνο το κομμάτι από τη συλλογή της γιαγιάς σου.



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