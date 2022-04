Για τον Louis CK που κέρδισε Grammy θα πούμε κάτι ή δεν έχει τόσο πλάκα όσο οι οσκαρικές σφαλιάρες;

Πόσο αληθινό είναι, τελικά, το "cancel culture" όταν αποδεδειγμένοι κακοποιητές συνεχίζουν να κερδίζουν μεγάλα βραβεία, να δίνουν παραστάσεις και κανείς να μην ασχολείται;

Σε ένα ακόμη τρανταχτό παράδειγμα του “το cancel culture δεν υπάρχει στην πραγματικότητα”, ο Louis CK κέρδισε χθες το βράδυ το Grammy για το Best Comedy Album. Κέρδισε, δηλαδή, βραβείο Grammy για ένα άλμπουμ στο οποίο παραδέχεται τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση.



Για να φρεσκάρουμε τη μνήμη σας, ο διάσημος κωμικός Louis CK είχε κατηγορηθεί από πολλές γυναίκες στο πρόσφατο παρελθόν για την κακοποιητική συμπεριφορά του απέναντί τους. Πιο συγκεκριμένα, ο CK εκμεταλλευόταν άλλοτε την οικειότητα και άλλοτε τη σχέση εξουσίας που είχε με τις γυναίκες στον επαγγελματικό του περίγυρο, για να γδύνεται και να αυνανίζεται μπροστά τους. Μετά τις αποκαλύψεις, ο κωμικός εξαφανίστηκε για το συγκλονιστικά μεγάλο διάστημα του ενός χρόνου, επιστρέφοντας έπειτα με νέες παραστάσεις αλλά και νέο special, στο οποίο παραδεχόταν τα πάντα. Αυτό το special λοιπόν, βγήκε νικητής στη φετινή τελετή απονομής των βραβείων Grammy.



Απογοητευτικό; Εντελώς. Αναμενόμενο; Δυστυχώς.



Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός πως ακόμη κι ένας αποδεδειγμένα κακοποιητής, όπως ο CK, μπορεί να κερδίσει ένα από τα μεγαλύτερα βραβεία της showbiz, σαν να μην τρέχει τίποτα.



Στην ίδια τελετή, ο Kanye West κέρδισε στην κατηγορία Best Melodic Rap Performance για το τραγούδι του “Hurricane”. Τα Grammys είχαν απαγορέψει στον West να δώσει παράσταση στη σκηνή, όπως ήταν το σχέδιο, εξαιτίας των ρατσιστικών σχολίων που είχε κάνει για τον κωμικό και παρουσιαστή Trevor Noah. Τον εμπόδισε αυτό από το να κερδίσει; Όχι. Ο ράπερ μάλιστα κέρδισε ένα ακόμη βραβείο, αυτό για το Best Rap Song για το “Jail”, στο οποίο συμμετέχουν ο Marilyn Manson και ο DaBaby. Ο ίδιος Manson που κατηγορείται από την πρώην σύντροφό του, Evan Rachel Wood, αλλά και πολλές ακόμη γυναίκες, για σεξουαλική κακοποίηση, και ο ίδιος DaBaby που έκανε ομοφοβικά σχόλια σε συναυλία του και αποκλείστηκε από όλα τα μεγάλα φεστιβάλ. Αυτά τα δύο βραβεία του Ye (όπως θέλει ο West να τον αποκαλούμε πλέον) δεν προβλήθηκαν στην live αναμετάδοση, αυτό δεν αναιρεί το ότι του απενεμήθηκαν όμως.



Ο ράπερ Nas ήταν επίσης προτεινόμενος για Grammys χθες, συγκεκριμένα στις δύο μεγάλες κατηγορίες Best Rap Album και Best Rap Song. Ο ίδιος Nas που έχει κατηγορηθεί από την πρώην σύντροφό του και εξίσου διάσημη μουσικό, Kelis, για κακοποιητική και βίαιη συμπεριφορά.



Ο κόσμος του Twitter εξέφρασε έντονα τη δυσαρέσκειά του μετά τη νίκη του Louis CK, καλώντας την επιτροπή των Grammys να απαντήσει στο ερώτημα, γιατί ήταν καν προτεινόμενος εξ αρχής.



Καλό θα ήταν λοιπόν να επανεξετάσουμε, για άλλη μια φορά, το κατά πόσο είναι πραγματική η cancel culture και πόσο επηρεάζει, τελικά, τους διάσημους άντρες. Ή απλά να ρίξουμε μια ματιά στο επίσημο site του Louis CK, ο οποίος θα βρίσκεται σε περιοδεία στην Ευρώπη τον Μάιο και τον Ιούνιο, με πολλά από τα live του να έχουν γίνει ήδη sold out.