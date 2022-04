Grammy Awards 2022: Τα highlights των μουσικών βραβείων, σε μία γενικά αδιάφορη τελετή

Οι στιγμές που μας έμειναν αξέχαστες από τα φετινά Grammy Awards

Μία εβδομάδα μετά τα Όσκαρ, τα μεγαλύτερα μουσικά βραβεία θύμισαν τις παλιές καλές εποχές των Grammys, αν και θα μπορούσαμε να ζήσουμε και χωρίς αυτά. Το MGM Grand Garden Arena του Las Vegas συγκέντρωσε τους stars, σε μία βραδιά γεμάτη γιορτή, ερμηνείες, αφιερώματα και φυσικά, fun στιγμές.

Οι αναφορές στο χαστούκι του Will Smith

Ένα από τα μεγαλύτερα highlights της βραδιάς, ήταν η αναπόφευκτη αναφορά στο χαστούκι που έδωσε ο Will Smith στον Chris Rock στα Όσκαρ. Το αστείο είναι ότι η αναφορά έγινε από τον νικητή του βραβείου του συγκεκριμένου Όσκαρ, το όνομα του οποίου ξεχάσαμε εξαιτίας του πανικού που προκλήθηκε. Ανέβηκε λοιπόν στη σκηνή των Grammys για να παρουσιάσει βραβείο και είπε «Θα παρουσιάσω αυτό το βραβείο και ελπίζω ότι όλοι εσείς θα κρατήσετε μία απόσταση 150 μέτρων». Κάτι ανάλογο συνέβη και στην έναρξη της βραδιάς, με τον οικοδεσπότη Trevor Noah να φωνάζει «Δεν θα πιάσουμε στο στόμα μας τα ονόματα των ανθρώπων», παραφράζοντας το «Μην πιάνεις στο στόμα σου τη γυναίκα μου» του Will Smith.

Το tribute της Billie Eilish στον Taylor Hawkins

Ο ντράμερ των Foo Fighters, Taylor Hawkins, έφυγε από τη ζωή αναπάντεχα την προηγούμενη εβδομάδα, στα 50 του και η Billie Eilish απέτισε φόρο τιμής φορώντας ένα μπλουζάκι με τη φωτογραφία και το όνομά του. Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το "Happier Than Ever", για το οποίο είχε 4 υποψηφιότητες. Αργότερα, υπήρξε και ένα αφιέρωμα με διάφορες στιγμές από την καριέρα του, ενώ ακουγόταν το "My Hero" των Foo Fighters.

Η στιλιστική αναβίωση των Mariah Carey και Whitney Houston

Οι κυρίες Dua Lipa και Megan Thee-Stallion ανέβηκαν στη σκηνή για να παρουσιάσουν το βραβείο καλύτερου νέου καλλιτέχνη, φορώντας πανομοιότυπα φορέματα Versace. Η Donatella ανέβηκε στη σκηνή για να το διορθώσει, αποκαλύπτοντας άλλο outfit από κάτω. Μία ανάλογη στιγμή είχαμε ζήσει στα βραβεία MTV του 1998, όταν η Carey και η Houston φορούσαν το ίδιο ρούχο, το οποίο και έσκισαν αποκαλύπτοντας μίνι φούστες.

Η Doja Cat έπρεπε να πάει τουαλέτα

Μπορεί να κέρδισε στην κατηγορία Καλύτερη Ερμηνεία σε ποπ ντουέτο για το "Kiss me More", αλλά η κοπέλα ήταν προς νερού της, όταν ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα. Έτρεξε στη σκηνή, φτιάχνοντας το φόρεμά της και είπε στο κοινό ότι «αυτό ήταν το πιο γρήγορο κατούρημα ολόκληρης της ζωής της».

Η Olivia Rodrigo έφερε αμάξι στη σκηνή

Το κομμάτι "Driver's License" έχει κερδίσει τις εντυπώσεις φέτος και η Rodrigo είπε να το οπτικοποιήσει στα Grammys με μία Mercedes.