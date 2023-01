Aaron Taylor-Johnson: Και επίσημα σε συζητήσεις για τον ρόλο του James Bond

O Aaron Taylor-Johnson ήταν στα επικρατέστερα ονόματα μαζί με τους Lucien Laviscount, Rege-Jean Page, Tom Hardy και άλλους

Τα δημοσιεύματα για το ποιος θα είναι ο επόμενος θρυλικός James Bond κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους, καθώς τα castings και οι διαδικασίες προχωρούν. Οι παραγωγοί των ταινιών η Barbara Broccoli και ο Michael G. Wilson αναζητούν τον αντικαταστάτη του Daniel Craig και η επιλογή θα είναι σίγουρα δύσκολη, ενώ στα ονόματα που έχουν ξεχωρίσει είναι ο Aaron Taylor-Johnson, ο Lucien Laviscount, Rege-Jean Page, Tom Hardy και άλλοι.

Μέχρι εχθές τα δημοσιεύματα ήθελαν τον Lucien Laviscount να επικρατεί, ωστόσο φαίνεται πως την πρωτιά κατάφερε να κερδίσει ο Aaron Taylor-Johnson, καθώς η συνάντησή του με τους παραγωγούς των ταινιών του 007 φαίνεται να πήγε καλά. Έτσι τουλάχιστον αναφέρουν τα ξένα δημοσιεύματα, τα οποία τον έχουν χρίσει φαβορί.

Splash News

Το ρεπορτάζ τονίζει ότι ο Aaron Taylor-Johnson ταιριάζει στο νεανικό πρότυπο του επόμενου 007 που έχουν κατά νου οι παραγωγοί, οι οποίοι θέλουν τον ηθοποιό να είναι Βρετανός, γύρω στα 30, με αρκετό υποκριτικό ταλέντο αλλά όχι ευρέως γνωστός.

Ο Taylor-Johnson έχει συμμετέχει σε ταινίες όπως στο Avengers: Age of Ultron ως Quicksilver/Pietro Maximoff στο MCU, στα "Kick-Ass" και "Kick-Ass 2", στο "Nocturnal Animals", στο "The King's Man", το "Outlaw King", το "The Wall" και στο Godzilla (2014).