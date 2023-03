Ο Elon Musk και άλλοι ειδικοί καλούν για άμεση διακοπή του ChatGPT - Κίνδυνοι για την ανθρωπότητα

Ποιες ανησυχίες επισημαίνονται από την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) ισχυρότερων του GPT-4 της OpenAI

Ο Elon Musk όπως επίσης και ειδικοί στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, υπέγραψαν μια σχετική επιστολή, στην οποία ζητούν να σταματήσει η ανάπτυξη της ΑΙ τεχνολογίας, για τουλάχιστον 6 μήνες. Στην επιστολή αυτή, επισημαίνονται οι πιθανοί κίνδυνοι από την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) ισχυρότερων του GPT-4 της OpenAI (το GPT-4 της OpenAI κυκλοφόρησε πρόσφατα και έχει εντυπωσιάσει τους ειδικούς με τις δυνατότητες που παρέχει).

More than 1,000 technology leaders and researchers, including Elon Musk, signed an open letter urging a pause in the development of the most powerful artificial intelligence systems, warning that AI tools present “profound risks to society and humanity.” https://t.co/6lEG5DBqOb