Live A Legacy: Η πρωτοβουλία της Mastercard για την ενίσχυση της γυναικείας επαγγελματικής ενδυνάμωσης

Η πρωτοβουλία Live A Legacy από τη Mastercard και το Women On Top ενισχύει και φέτος την ενδυνάμωση των γυναικών στον επαγγελματικό τομέα, προσφέροντάς σου γνώσεις, συμβουλές και αυτοπεποίθηση για το πιο δυναμικό επαγγελματικό ξεκίνημά σου!

Η γυναικεία επαγγελματική ενδυνάμωση και η ισότητα των φύλων στον εργασιακό χώρο είναι μείζοντα ζητήματα που, ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια λαμβάνουν όλο και περισσότερη προσοχή. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιούνται όλο και περισσότερες δράσεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, οι γυναίκες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις κατά την έναρξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους.

Το Live A Legacy, η εκδήλωση-θεσμός που έχουμε αγαπήσει για τη δράση της και τα θεμέλια πάνω στα οποία βασίζεται από το 2018 που ξεκίνησε, επιστρέφει φέτος για 5η χρονιά, πιο ανανεωμένη από ποτέ και έτοιμη να οδηγήσει τις γυναίκες που θα την παρακολουθήσουν ένα βήμα πιο κοντά στο επαγγελματικό τους όραμα!

Φέτος, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστές εκδηλώσεις. Στην Αθήνα 17 & 18 Ιουνίου και, για πρώτη φορά, στη Θεσσαλονίκη, στις 10 Ιουνίου 2023, το Live A Legacy, σου προσφέρει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις ενδιαφέρουσες ομιλίες , καθώς και να συμμετέχεις σε mentoring sessions που θα σε ενδυναμώσουν, θα σου ανοίξουν νέους ορίζοντες και θα ενισχύσουν έμπρακτα την αυτοπεποίθησή σου.

Βασική προϋπόθεση, να επισκεφτείς την πλατφόρμα και να κάνεις την εγγραφή σου σήμερα κιόλας στην εκδήλωση που επιθυμείς.

Τι να περιμένεις πηγαίνοντας στο Live A Legacy 2023

Το Live A Legacy 2023 θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου στο Ωδείο Αθηνών και θα είναι χωρίς αμφιβολία ένας χώρος έμπνευσης, κινητοποίησης και ενδυνάμωσης για τις γυναίκες. Εκεί θα σε περιμένουν η Λυδία Παπαϊωάννου και ο Γιώργος Καπουτζίδης που θα υποδεχτούν, μεταξύ άλλων, καταξιωμένους επαγγελματίες από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον χώρο των επιστημών και της επιχειρηματικότητας, όπως η Δρ. Λίλιαν Μπαλατσού (Ειδικός Τεχνητής Νοημοσύνης και Γλώσσας Γνωσιακή Νευροεπιστήμων, Ιδρύτρια Greek Girls Code), η Έλλη Ανδριοπούλου (Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος), ο Βαγγέλης Κοσμάτος (Ψυχολόγος και συν-ιδρυτής της Συμμαχίας των Φύλων), οι οποίοι θα μοιραστούν μαζί σου τις εμπειρίες τους αλλά και όσα χρειάζεται να κάνει ο καθένας μας ατομικά, αλλά και όλοι μαζί συλλογικά, για μια επαγγελματική σταδιοδρομία που δεν καθορίζεται από το φύλο μας.

Παράλληλα, το Live A Legacy 2023 θα αποτελέσει πρόσφορο έδαφος για να συζητηθούν θέματα ισότητας και κοινωνικής αλλαγής, οι βάσεις, δηλαδή, πάνω στις οποίες θα μπορέσουμε να «χτίσουμε» όλοι μαζί ένα μέλλον χωρίς έμφυλες ανισότητες.

Δες όλο το πρόγραμμα εδώ.

Γνώρισε τα Live A Legacy Mentoring Events

Έχοντας ήδη αγαπήσει το Live A Legacy τα προηγούμενα χρόνια, ο θεσμός αποφάσισε να εξελίξει ακόμα περισσότερο τις δράσεις του ακούγοντας τις απαιτήσεις της εποχής, εγκαινιάζοντας τα Live A Legacy Mentoring Events. Πρόκειται για δυο νέες, ξεχωριστές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν η πρώτη στο χώρο του MonΑsty Hotel στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 10 Ιουνίου και η δεύτερη στην Αθήνα την Κυριακή 18 Ιουνίου στον πολυχώρο ATRAKTOS.

Στόχος των mentoring events είναι κάθε συμμετέχουσα να φύγει εφοδιασμένη με τα κατάλληλα εργαλεία που θα τη βοηθήσουν να αναγνωρίσει τις αξίες της και να μπορέσει μέσω αυτών να θέσει τους εργασιακούς της στόχους, κάνοντας τα επαγγελματικά της όνειρα πραγματικότητα! Πώς; Με τη βοήθεια καταξιωμένων στον επαγγελματικό χώρο γυναικών, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως μέντορες για εσένα, ώστε να μπορέσεις να απαντήσεις στην πολύ σημαντική ερώτηση: «Πώς μπορώ να πετύχω τα επαγγελματικά μου όνειρά όπως τα έχω φανταστεί». Κατά τη διάρκεια των mentoring events, θα έχεις την ευκαιρία να παρακολουθήσεις Fireside Chats, αλλά και να κάνεις Speed Mentoring Sessions με μέντορες από το δίκτυο του Women On Top, έχοντας τη δυνατότητα να συμμετάσχεις σε διαδραστικά και πρακτικά Workshops ενδυνάμωσης.

Δες όλο το πρόγραμμα της σπουδαίας πρωτοβουλίας Live A Legacy Mentoring Events σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Είσαι έτοιμη για το Internship Program και τις θέσεις που προσφέρει το φετινό Live A Legacy;

Αν βρίσκεσαι στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής σου καριέρας και ανυπομονείς να κάνεις ένα δυναμικό ξεκίνημα, για ακόμα μία χρονιά, η Mastercard προσφέρει μέσα από το Live A Legacy Internship Program θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης στη Mastercard, καθώς και στις εταιρείες που ανήκουν στο ευρύ δίκτυο συνεργατών της.

Φέτος, οι θέσεις επεκτείνονται σε ακόμα περισσότερους τομείς, ανοίγοντας σε ακόμα περισσότερες γυναίκες τις πόρτες να κάνουν το δυναμικό τους ξεκίνημα στο επάγγελμα της επιλογής τους. Γι’ αυτό, τρέξε γρήγορα να δηλώσεις συμμετοχή και να διεκδικήσεις μία από τις θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης που προσφέρονται από το φετινό Live A Legacy.

Στο σχέδιο δράσεων που έχει αναπτύξει η Mastercard τα τελευταία 5 χρόνια, με στόχο την ολιστική επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, περιλαμβάνεται επιπλέον το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Girls4tech”, μια σειρά σεμιναρίων STEM για μαθήτριες ηλικίας 8 έως 12 ετών, αλλά και το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών “Master your Own Business”, σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, στηρίζοντας έτσι έμπρακτα και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Το Live A Legacy είναι και πάλι εδώ! Inspiring ομιλίες, διαδραστικά mentoring sessions και βιωματικά workshops σε περιμένουν στις 10, 17 και 18 Ιουνίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να σου προσφέρουν την απαραίτητη γνώση και τα κατάλληλα εφόδια να πραγματοποιήσεις τα επαγγελματικά σου όνειρα.

Μη χάνεις, λοιπόν, άλλο χρόνο! Κάνε εγγραφή, κλείσε τώρα τη θέση σου και ζήσε μια εμπειρία γεμάτη γνώσεις, συμβουλές και, φυσικά, αυτοπεποίθηση για το ξεκίνημά σου!