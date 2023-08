Το «The Idol» τελείωσε νωρίς: Δεν θα ανανεωθεί για 2η σεζόν και, κάπως, το περιμέναμε

Το «πορνό βασανιστηρίων» τελείωσε στον 1ο κύκλο, αναφέρει σχετικός εκπρόσωπος του ΗΒΟ

Είναι γεγονός πως το «The Idol» αποτελούσε μια από τις πιο πολυαναμενόμενες σειρές για το 2023, αφού πρωταγωνιστούσε ο Έιμπελ Τεσφάγιε (κατά κόσμον The Weeknd) και η μικρή κόρη του Τζόνι Ντέπ, Λίλι Ρόουζ Ντεπ.



Ωστόσο, μια και μόνο σεζόν ήταν αρκετή για να πέσουμε από τα σύννεφα και η πολυαναμενόμενη σειρά του 2023, να αναδειχθεί στην μεγαλύτερη αποτυχία του 2023. Τα λόγια είναι σκληρά, αλλά οι εξίσου σκληρές σκηνές σεξ δεν ενθουσίασαν καθόλου το κοινό, αλλά αντιθέτως ξενέρωσαν. Πως να μην ξενερώσει κανείς άλλωστε, με κάτι τέτοιο;

