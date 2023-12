Πώς το σπέρμα καταρρίπτει έναν από τους βασικούς νόμους της φυσικής

Οι επιστήμονες δεν έχουν καταλάβει πλήρως πως προκύπτει η κίνηση των σπερματοζωαρίων

Μια άκρως ενδιαφέρουσα έρευνα δημοσιεύθηκε στο PRX Life, όπου αναφέρεται πως το ανθρώπινο σπέρμα, παραβιάζει τον Τρίτο Νόμο του Νεύτωνα, ο οποίος ορίζει, πως οι δυνάμεις που εξασκούνται από την αλληλεπίδραση δύο σωμάτων είναι πάντα ίσες κατά το μέτρο και αντίθετες κατά τη φορά.



Κάτι τέτοιο όμως, δεν ισχύει στην περίπτωση του ανθρώπινου σπέρματος, αφού ο Kenta Ishimoto, μαθηματικός του Kyoto University, απέδειξε πως ο Τρίτος Νόμος του Νεύτωνα καταρρίπτεται σε μικροσκοπικά κύτταρα που κινούνται σε κολλώδη υγρά. Πως λοιπόν το σπέρμα μπορεί και κινείται χωρίς να έχει αντίσταση σε κάποια άλλη δύναμη;

