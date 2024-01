Νάιτζελ Λίθγκοου: Μετά την Πόλα Αμπντούλ, ακόμα δύο γυναίκες τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση

Τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση, σεξουαλική παρενόχληση, έμφυλη βία, σκόπιμη πρόκληση συναισθηματικής αγωνίας και αμέλεια

Μόλις πριν λίγες ημέρες, η Πόλα Αμπντούλ, κατέθεσε αγωγή σε βάρος του Bρετανού τηλεοπτικού παραγωγού, Νάιτζελ Λίθγκοου, καταγγέλλοντάς τον για σεξουαλικές επιθέσεις το διάστημα που συνεργάζονταν σε τηλεοπτικά show ανάδειξης ταλέντων. Τώρα, ακόμα δύο γυναίκες προχώρησαν σε μήνυση για σεξουαλική κακοποίηση κατά του Νάιτζελ Λίθγκοου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six, οι δύο γυναίκες – που επιθυμούν να διαρητήρουν την ανωνυμία τους, ήταν διαγωνιζόμενες στο show «All American Girl», το οποίο παρήγαγε ο Λάιθγκο. Και οι δύο, κατηγορούν τον ίδιο και την εταιρεία παραγωγής του για σεξουαλική επίθεση, σεξουαλική παρενόχληση, έμφυλη βία, σκόπιμη πρόκληση συναισθηματικής αγωνίας και αμέλεια.

Οι δύο πρώην διαγωνιζόμενες του show υποστηρίζουν ότι ο παραγωγός «περπατούσε γύρω από το σετ και στα καμαρίνια, τις κοίταζε και χούφτωνε τους γλουτούς τους, καθώς και άλλων διαγωνιζομένων», κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του reality show, το 2003. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι εργαζόμενοι έβλεπαν όσα γινόντουσαν, αλλά δεν έκαναν τίποτα για το καταδικάσουν.

