Όσκαρ Πιστόριους: Αποφυλακίστηκε, 11 χρόνια μετά τη δολοφονία της συντρόφου του

Ο Όσκαρ Πιστόριους πυροβόλησε θανάσιμα τη Ρίβα Στέενκαμπ το 2013

Ελεύθερος, με αναστολή, αφέθηκε ο Όσκαρ Πιστόριους, από τη φυλακή στη Νότια Αφρική, σχεδόν 11 χρόνια αφού δολοφόνησε εν ψυχρώ τη σύντροφό του, Ρίβα Στέενκαμπ. Ο Όσκαρ Πιστόριους πυροβόλησε θανάσιμα τη Ρίβα Στέενκαμπ μέσα από την πόρτα του μπάνιου, στη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, το 2013.

Ο ίδιος είχε επανειλημμένα αρνηθεί ότι σκότωσε την πρώην αγαπημένη του, εμμένοντας στον ισχυρισμό του ότι ήταν ατύχημα, καθώς - όπως έχει πει, πίστεψε ότι η σύντροφός του ήταν εισβολέας και την πυροβόλησε τέσσερις φορές. Το 2015, καταδικάστηκε τελικά για φόνο, αφού το Εφετείο ανέτρεψε προηγούμενη ετυμηγορία για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Ο Όσκαρ Πιστόριους έμεινε περίπου 8,5 χρόνια στη φυλακή, ενώ ήταν επτά μήνες σε κατ’ οίκον περιορισμό, προτού καταδικαστεί. Τον περασμένο Νοέμβριο αποφασίστηκε ότι μπορεί να αφεθεί ελεύθερος, ωστόσο θα ζει υπό αυστηρούς όρους μέχρι να λήξει η ποινή του το 2029.

