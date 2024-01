Έλτον Τζον: Σε δημοπρασία προσωπικά του αντικείμενα - Ανάμεσά τους, ρούχα και ένα Cartier ρολόι

Η δημοπρασία με τίτλο The Collection of Sir Elton John: Goodbye Peachtree Road θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο

Αν υπάρχει μία λέξη για να χαρακτηρίσουμε το στυλ του Έλτον Τζον, αυτή θα ήταν «υπερβολικό». Από τα ρούχα μέχρι τη σκηνική του παρουσία, ο καλλιτέχνης ήταν ανέκαθεν υπερβολικός, και καλά έκανε. Τώρα, τον Φεβρουάριο, σε δημοπρασία του οίκου Christie’s, οι θαυμαστές του θα μπορέσουν να αποκτήσουν ένα από τα προσωπικά του αντικείμενα και να ζήσουν στον δικό τους κόσμο της υπερβολής.

«Αυτή η απίθανη συλλογή δεν περιλαμβάνει απλώς μία ποικιλία σημαντικών αντικειμένων που αντικατοπτρίζουν τη μοναδική ζωή, το έργο και την τέχνη του Έλτον, αλλά δίνει στους πελάτες μας και μία γεύση του πώς τον επηρέασε η πόλη της Ατλάντα», ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωση η Αντιπρόεδρος του Christie’s, Τας Πέριν. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι οι γκαλερί του Christie’s Rockfeller Center θα μεταμορφωθούν δύο εβδομάδες πριν την έναρξη της δημοπρασίας, προκειμένου να δώσουν στο κοινό την ευκαιρία να περιηγηθεί στον κόσμο του Έλτον Τζον.

Με τίτλο The Collection of Sir Elton John: Goodbye Peachtree Road, η δημοπρασία θα μοιάζει περισσότερο με ημερολόγιο. Θα μπορεί κανείς να δει το πάθος του για τη φωτογραφία, καθώς έχουν επιλεγεί έργα των Άντι Γουόρχολ, Χέλμουτ Νιούτον, Ρόμπερτ Μέιπλθορπ, Πίτερ Μπερντ και Ρίτσαρντ Άβεντον. Θα είναι εμφανής και η αγάπη του για την τέχνη, καθώς πρόκειται να δημοπρατηθούν έργα που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για τον Έλτον Τζον και τον σύζυγό του, ανάμεσά τους το Your Song του Ντέμιεν Χιρστ.

Φυσικά, δεν θα λείπει το τεράστιο κομμάτι της μόδας. Θα δημοπρατηθεί μέχρι και το limited edition Cartier ρολόι του, από χρυσό 18 καρατίων, και ένα Cartier ζαφειρένιο δαχτυλίδι σε σχήμα καρδιάς. Από ρούχα, θα δούμε και το ιβουάρ και χρυσό σύνολο που σχεδίασε η Άνι Ρίβι το 1971.

H The Collection of Sir Elton John: Goodbye Peachtree Road θα ξεκινήσει το βράδυ της 21ης Φεβρουαρίου και θα συνεχιστεί τις επόμενες δύο ημέρες.