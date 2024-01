Berlinale 2024: Το Arcadia του Γιώργου Ζώη κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βερολίνου

Η φετινή Berlinale θα διεξαχθεί από τις 15 ως τις 24 Φεβρουαρίου - Δες το πρόγραμμα παρακάτω

Το lineup του φετινού Φεστιβάλ Βερολίνου ανακοινώθηκε και, μεταξύ άλλων, θα δούμε το La Cocina με τη Ρούνεϊ Μάρα, το sci-fi δράμα, Another End, αλλά και το Arcadia του Γιώργου Ζώη. Η Berlinale 2024 θα ανοίξει με το Small Things Like These, με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Μέρφι.

Ως συνήθως, έντονο θα είναι το πολιτικό στοιχείο. Το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης αποκαλύφθηκε σήμερα, από τον καλλιτεχνικό διευθυντή Κάρλο Τσάτριαν και την εκτελεστική διευθύντρια Μαριέττε Ρίσενμπεκ, είναι δυνατό και εξασφαλίζει ένα ενδιαφέρον κόκκινο χαλί, μετά την παύση των χολιγουντιανών απεργιών.

Ο καινοτόμος Μεξικανός σκηνοθέτης, Αλόνσο Ρουιζπαλάθιος, επιστρέφει στο Βερολίνο με το La Cocina, μία ιστορία αγάπης που διαδραματίζεται στην κουζίνα ενός εστιατορίου του Μανχάταν, όπου εξαφανίζονται χρήματα από το ταμείο. Η Ρούνεϊ Μάρα υποδύεταιτην Τζούλια, μία σερβιτόρα που ερωτεύεται τον Μεξικανό μάγειρα, Πέδρο (Ραούλ Μπριόνες).

Ο Γερμανός Αντρέας Ντρέσεν διεκδικεί Χρυσό Λέοντα με το έργο του From Hilde With Love. Πρόκειται για μία ιστορία αγάπης της εποχής του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που μία νεαρή γυναίκα ερωτεύεται έναν στρατιώτη που μάχεται κατά των Ναζί.

Όσο για τον Γιώργο Ζώη, το Arcadia θα παρουσιαστεί στο διαγωνιστικό τμήμα Encounters του 74ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Πρόκειται για τη δεύτερη ταινία μικρού μήκους του που παρουσιάζεται στην Berlinale.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας: Ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα αναστατώνει τη χειμωνιάτικη ραστώνη του τουριστικού θέρετρου. Ο Γιάννης κι η Κατερίνα καταφτάνουν σοκαρισμένοι για να αναγνωρίσουν το θύμα στο τοπικό νοσοκομείο. Μαζί αλλά και χωριστά, θα προσπαθήσουν να συνδέσουν κομμάτια του παζλ της ζωής που χάθηκε, ερχόμενοι αντιμέτωποι με μια σειρά από αναπάντεχες αποκαλύψεις. Και δεν είναι οι μόνοι. Στο απόκοσμο παραθαλάσσιο μπαρ της περιοχής, το Αρκάντια, η Κατερίνα θα συναντήσει μια αλλόκοτη συντροφιά από απροσδόκητους συνοδοιπόρους.

Η Berlinale 2024 θα ξεκινήσει στις 15 Φεβρουαρίου, με τη Λουπίτα Νιόνγκο να βρίσκεται στη θέση της Προέδρου της επιτροπής.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ

Διεθνής διαγωνισμός

Small Things Like These του Τιμ Μίλαντς

Another End του Πιέρο Μασίνα

Architecton του Βίκτορ Κοσακόφσκι

Black Tea του Αμπντεραμάνε Σισάκο

La Cocina του Αλόνσο Ρουιζπαλάθιος “Dahomey” by Mati Diop

A Different Man του Άαρον Σίμπεργκ

L’Empire (The Empire) του Μπρούνο Ντιμόντ

Gloria! της Μαργκερίτα Βικάριο

Hors du temps του Ολιβιλε Ασεγιά

In Liebe, Eure Hilde (From Hilde, With Love) του Αντρέας Ντρέσεν

Keyke mahboobe man (My Favourite Cake) των Μπεχτάς Σανέγια και Μαριάμ Μογκατνάμ

Langue Etrangere της Κλαιρ Μπιργκέρ

Me el Ain (Who Do I Belong to) της Μέριαμ Τζούμπερ

Pepe του Νέλσον Κάρλος ντε λος Σάντος Άριας

Shambhala του Μιν Μπαχάντουρ Μπαμ

Sterben του Ματίας Γκλάνσερ

Des Teufels Bad (The Devil’s Bath) των Σέβεριν Φιάλα και Βερόνικα Φραντς

Vogter (Sons) του Γκούσταφ Μόλερ

Yeohaengjaui pilyo (A Traveler’s Needs) του Χονγκ Σανσού

Encounters