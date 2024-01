Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε την πρώτη επιτυχημένη εμφύτευση τσιπ σε ανθρώπινο εγκέφαλο

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Έλον Μάσκ, ο ασθενής “αναρρώνει καλά”, μετά την εμφύτευση

Μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες, η εταιρεία του Έλον Μάσκ και ο ίδιος, κατάφεραν να πετύχουν την πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση ασύρματου εγκεφαλικού εμφυτεύματος σε ασθενη. Η είδηση έγινε γνωστή από την ίδια την εταιρεία νευροτεχνολογίας του Έλον Μασκ, Neuralink.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτησή του στο Twitter/X, ο ασθενής «αναρρώνει καλά» μία μέρα μετά την επέμβαση και τα αρχικά αποτελέσματα ανίχνευσαν υποσχόμενες αιχμές νευρώνων ή νευρικές ώσεις. Στόχος της εταιρείας του Μασκ είναι να συνδέσει ανθρώπινους εγκεφάλους με υπολογιστές και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση περίπλοκων νευρολογικών καταστάσεων, όπως μεταδίδει το BBC. Ορισμένες αντίπαλες εταιρείες έχουν ήδη εμφυτεύσει παρόμοιες συσκευές.

Η Neuralink του Μασκ έλαβε τον περασμένο Μάιο την άδεια από την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) να δοκιμάσει το τσιπ σε ανθρώπους σε ένα κρίσιμο ορόσημο μετά από προηγούμενους αγώνες της να αποσπάσει την έγκριση.

Η έγκριση αυτή έδωσε το «πράσινο φως» για την έναρξη της εξαετούς μελέτης, κατά την οποία ένα ρομπότ χρησιμοποιείται για να τοποθετήσει χειρουργικά 64 εύκαμπτες κλωστές, λεπτότερες από την ανθρώπινη τρίχα, σε ένα μέρος του εγκεφάλου που ελέγχει την «πρόθεση κίνησης», σύμφωνα με τη Neuralink.

Η Neuralink υποστηρίζει ότι αυτά τα νήματα επιτρέπουν στο πειραματικό εμφύτευμά της -που τροφοδοτείται από μια μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί ασύρματα- να καταγράφει και να μεταδίδει εγκεφαλικά σήματα ασύρματα σε μια εφαρμογή που αποκωδικοποιεί τον τρόπο με τον οποίο το άτομο σκοπεύει να κινηθεί.

Σε ανάρτησή του στο X ο Μασκ είπε ότι το πρώτο προϊόν της Neuralink θα ονομάζεται Telepathy («Τηλεπάθεια») και θα επιτρέπει τον «έλεγχο του τηλεφώνου ή του υπολογιστή σας και μέσω αυτών σχεδόν κάθε συσκευής, απλώς με τη σκέψη». «Αρχικοί χρήστες θα είναι αυτοί που έχουν χάσει τη χρήση των άκρων τους», συνέχισε.

Αναφερόμενος στον Στίβεν Χόκινγκ, τον αείμνηστο Βρετανό επιστήμονα που έπασχε από τη νόσο του κινητικού νευρώνα, ο Μασκ πρόσθεσε: «Φανταστείτε αν ο Στίβεν Χόκινγκ μπορούσε να επικοινωνήσει πιο γρήγορα από έναν δακτυλογράφο ταχύτητας ή έναν υπεύθυνο δημοπρασιών. Αυτός είναι ο στόχος».

Enables control of your phone or computer, and through them almost any device, just by thinking.



Initial users will be those who have lost the use of their limbs.



Imagine if Stephen Hawking could communicate faster than a speed typist or auctioneer. That is the goal.