Μπραντ Πιτ: Νέες αποκαλύψεις για την προβληματική συμπεριφορά του, από τον σκηνοθέτη του «Legends of the Fall»

Όσα είπε ο σκηνοθέτης Εντ Ζούικ, για τους τσακωμούς του με τον Μπραντ Πιτ στα γυρίσματα των «Θρύλων του Πάθους»

Είναι πολλά τα δημοσιεύματα και οι μαρτυρίες που προσπαθούν να δώσουν μια πιο ρεαλιστική πτυχή για τον Μπραντ Πιτ, από αυτή που κυριαρχεί στην κοινή γνώμη. Πρώτα η Αντζελίνα Τζολί, που μοιράστηκε στο δικαστήριο τις κακοποιητικές συμπεριφορές του διάσημο ηθοποιού, και τώρα σειρά παίρνει ο σκηνοθέτης Εντ Ζούικ.

Οι δυο τους συνεργάστηκαν για την ταινία «Legends of the Fall» («Θρύλων του Πάθους»), ωστόσο η συνύπαρξη τους επαγγελματικά δεν ήταν αρμονική, ούτε και υγιής. Αυτά τουλάχιστον ισχυρίζεται ο Εντ Ζούικ σε νέο του βιβλίο για το Χόλιγουντ με τίτλο «Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood».

@IMDb



Οι βρισιές, οι τσακωμοί, ακόμη και οι σπασμένες καρέκλες δεν έλειψαν από τη σχέση του σκηνοθέτη με τον Πιτ, ενώ το υπόλοιπο συνεργείο είχε κουραστεί από την κατάσταση. Όπως ο Εντ Ζούικ περιγράφει για τον Μπραντ, «μπορεί να γίνει ευμετάβλητος όταν εκνευρίζεται. Και γινόταν νευρικός κάθε φορά που επρόκειτο να γυρίσει μια σκηνή που απαιτούσε να δείξει βαθιά συναισθήματα», είπε ο σκηνοθέτης.



Σε έναν μάλιστα από τους καυγάδες τους, πέρα από βρισιές υπήρξαν και καρέκλες που πετάχτηκαν: «Δεν ξέρω ποιος φώναξε πρώτος, ποιος έβρισε ή ποιος πέταξε την πρώτη καρέκλα. Εγώ, ίσως; Αλλά όταν κοιτάξαμε ψηλά, το συνεργείο είχε εξαφανιστεί. Και δεν ήταν η τελευταία φορά που συνέβη αυτό».



Ο Μπραντ ανέλαβε τον συγκεκριμένο ρόλο του Τρίσταν Λούντλοου, μετά την αποχώρηση του Τομ Κρουζ. Aφού διάβασε το σενάριο, ήθελε να παραιτηθεί, ωστόσο ο παραγωγός Μάρσαλ Χέρσκοβιτς τον έπεισε τελικά να παραμείνει. «Ήταν το πρώτο προμήνυμα για τις βαθύτερες πηγές συναισθημάτων που αναβλύζουν μέσα στον Μπραντ. Φαίνεται χαλαρός στην αρχή, αλλά μπορεί να γίνει ευμετάβλητος όταν εκνευρίζεται, όπως μου υπενθύμισαν περισσότερες από μία φορές καθώς άρχισαν τα γυρίσματα και παίρναμε ο ένας τα μέτρα του άλλου», γράφει ο σκηνοθέτης στο βιβλίο του. Και συνεχίζει: «Μερικές φορές, ανεξάρτητα από το πόσο έμπειρος ή ευαίσθητος είσαι ως σκηνοθέτης, τα πράγματα απλά δεν λειτουργούν. Οι ιδέες του για τον Τριστάν διέφεραν από τις δικές μου».

«Ο Μπραντ είχε μεγαλώσει με άντρες που συγκρατούσαν τα συναισθήματά τους, εγώ πίστευα ότι το νόημα του μυθιστορήματος ήταν ότι η ζωή ενός άντρα ήταν το άθροισμα των θλίψεών του. Ωστόσο, όσο περισσότερο πίεζα τον Μπραντ να αποκαλύψει τον εαυτό του, τόσο περισσότερο αντιστεκόταν. Έτσι, συνέχισα να πιέζω και ο Μπραντ αντιστάθηκε» αναφέρει ο Ζουίκ.



«Ήμουν θυμωμένος με τον Μπραντ που δεν με εμπιστευόταν να επηρεάσω την απόδοσή του. Επίσης, για την απροθυμία που είχε δείξει μετά την πρώτη ανάγνωση του σεναρίου. Ποιος ξέρει, μπορεί να έβγαζα τη δική μου αδυναμία να είμαι ευάλωτος». «Τελικά το συνεργείο συνήθισε τους καβγάδες μας και απομακρύνθηκε και μας άφησε να τα πούμε. "Μισούμε όταν οι γονείς τσακώνονται", είπε ένας από αυτούς».

Ο Ζούικ μοιράστηκε ότι αν και «ξεσπούσαν» ο ένας στον άλλο, αργότερα «τα έβρισκαν και το εννοούσαν». Ο σκηνοθέτης συνέχισε δηλώνοντας ότι ο Πιτ είναι «ένας ευθύς άνθρωπος, διασκεδαστικός και ικανός για μεγάλη χαρά. Ποτέ δεν ήταν κάτι λιγότερο από πλήρως αφοσιωμένος στο να δώσει τον καλύτερό του εαυτό».

Splash News

Όταν η ταινία ολοκληρώθηκε και ο Ζούικ μοιράστηκε την τελική εκδοχή της ταινίας με τον ηθοποιό, έγραψε ότι ο Πιτ «δεν ήταν ευχαριστημένος» και «ένιωσε ότι υποβάθμισα την τρέλα του χαρακτήρα του».



Στο «Legends of the Fall» ο Πιτ πρωταγωνιστούσε δίπλα στους Άντονι Χόπκνις, Έινταν Κουίν, Τζούλια Όρμοντ και Χένρι Τόμας και βασίστηκε στη νουβέλα του Τζιμ Χάρισον. Να σημειωθεί πως η ταινία που γυρίστηκε το 1994, ήταν υποψήφια για τρία βραβεία Όσκαρ.