Challengers: Oύτε ερωτικό τρίγωνο, ούτε ερωτική σκηνή - Η νέα ταινία της Ζεντάγια, όντως δείχνει μόνο τένις

Όχι, η Ζεντάγια δεν θα κάνει σεξ με δύο άντρες στη νέα της ταινία

Τα clickbait άρθρα, τα ξέρεις. Πατάς να διαβάσεις την πληροφορία που νομίζεις και τελικά βλέπεις ότι το περιεχόμενο είναι παντελώς διαφορετικό. Ε, αυτό παθαίνεις και με το Challengers, τη νέα ταινία της Ζεντάγια.

Ακολουθούν spoilers.

Στο τρέιλερ, ακούς το S&M της Ριάνα. Βλέπεις προειδοποίηση για σεξουαλικό περιεχόμενο και γυμνό. Και βλέπεις τη Ζεντάγια να καλεί δύο άντρες στο κρεβάτι. Αναρωτιέσαι, λοιπόν: Όντως θα δούμε τέτοια σκηνή;

Η απάντηση είναι και ναι και όχι. Κυριολεκτικά και ναι και όχι. Ναι, θα δούμε τη σκηνή που είναι στο κρεβάτι και φιλιούνται. Όχι, δεν θα κάνουν σεξ όλοι μαζί. Θα φιληθούν, κι εκείνη θα τραβηχτεί και θα τους χαιρετήσει. ΉΘελε απλώς να τους δει να κάνουν κάτι μεταξύ τους -more power to her. Οπότε, η ταινία πραγματεύεται, εν μέρει, το πώς ένα (ή περισσότερα) φιλιά που έδωσες μία δεκαετία πριν, μπορεί να αποβεί καταστροφικό για τη ζωή σου.

Από τη μία, το μάρκετινγκ είναι εξαιρετικό. Κόσμος θα πληρώσει εισιτήριο απλώς επειδή το τρέιλερ του υποσχέθηκε κάτι σέξι. Από την άλλη, είναι αστείο που έχουμε δώσει τόσο μεγάλη σημασία σε ένα φιλί και το έχουμε «χτίσει» τόσο, χωρίς λόγο.