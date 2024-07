Εντοπίστηκε κοκαΐνη σε 13 καρχαρίες στη Βραζιλία, σύμφωνα με έρευνα - Ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο άνθρωπος πράττει ξανά εις βάρος της φύσης

Καρχαρίες στις ακτές της Βραζιλίας βρέθηκαν θετικοί στο τεστ που τους έγινε για κοκαΐνη, όπως αναφέρεται σε μια νέα επιστημονική έρευνα. Η αλήθεια είναι πως αυτό δεν περιμέναμε να το διαβάσουμε. Η παράνομη κατανάλωση ναρκωτικών από τον άνθρωπο, βλάπτει τη θαλάσσια ζωή.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Science of the Total Environment», οι επιστήμονες εξέτασαν τα σώματα 13 καρχαριών που πιάστηκαν στα δίχτυα ψαράδων σε μια παραλία του Ρίο Ντε Τζανέιρο και ήταν όλα θετικοί στην κοκαΐνη. Η είδηση κάνει τον γύρο του διαδικτύου και προκαλεί σοκ για το μέγεθος της καταστροφής που προκαλεί ο άνθρωπος στο περιβάλλον.

