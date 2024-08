Ξέρουμε ποιες σειρές θα δεις τις επόμενες ημέρες του Αυγούστου

Για σένα που θα αφιερώσεις τον ελεύθερο σου χρόνο με binge-watching σε σειρές

Δεν ξέρω πώς και πότε, αλλά διανύουμε τον Αύγουστο. Τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού, τον τελευταίο μήνα που θα έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο για να τον αφιερώσουμε σε κάποιο βιβλίο ή σε σειρές και ταινίες. Για βιβλία σου έχω πει ποια πρέπει να αγοράσεις και ποια θα διαβάσεις απνευστί, μαζί και αστυνομική λογοτεχνία, γι’αυτό θα σταθώ στις σειρές.

Σειρές που έρχονται να προσγειωθούν τις επόμενες μέρες στο Netflix και το Disney+ και που θα κρατήσουν μια όμορφη συντροφιά τις βραδινές ώρες στη βεράντα και τις απογευματινές, μετά την παραλία. Προς το παρόν, μέχρι να γίνουν διαθέσιμες στις πλατφόρμες, σου προτείνω να δεις τον «Οδηγό φόνων για καλά κορίτσια», στο Netflix, που είναι πολύ καλό, ή τα «Άλυτα Μυστήρια», που έχουν πλέον νέα επεισόδια. Και ναι, ορισμένα μυστήρια θα σου προκαλέσουν έκρηξη εγκεφάλου.

Πριν ετοιμάσεις βαλίτσες και φύγεις, λοιπόν, βάλε στη λίστα σου τις ακόλουθες σειρές, ως υπενθύμιση για όσες πρέπει να παρακολουθήσεις:

Emily in Paris (Netflix)

Ε, ναι. Επιτέλους έρχεται η τέταρτη σεζόν του Emily in Paris, με το πρώτο μέρος να γίνεται διαθέσιμο στις 15 Αυγούστου. Το trailer που κυκλοφόρησε προ ολίγων ημέρων, προμηνύει πως τα επόμενα επεισόδια θα είναι εξίσου καλά με τα προηγούμενα. Θα ταξιδέψουμε ξανά στο Παρίσι, αλλά αυτή τη φορά θα μαγευτούμε και με την ρομαντική Ρώμη, καθώς και την ιταλική γοητεία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το σίγουρο είναι πως το Emily in Paris είναι από τις σειρές που απολαμβάνεις να βλέπεις, πόσω μάλλον τώρα που έχει επέλθει κι αυτή η ηρεμία του καλοκαιριού.

Only Murders in the Building (Disney+)

Από τις πιο αγαπημένες σειρές στο Disney+. To βραβευμένο με Emmy, Only Murders in the Building, είναι ένα μιξ μυστηρίου και χιούμορ, που όμως το φέρνουν δεν θα ήταν το ίδιο καλό αν δεν είχες τους Στιβ Μάρτιν, Μάρτιν Σορτ και Σελίνα Γκόμεζ. Ένα τρίδυμο που δεν ξέραμε πως χρειαζόμασταν. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Αυγούστου με την τέταρτη σεζόν και όπως έχει γίνει γνωστό, θα εμφανιστούν οι Μέριλ Στριπ, η Εύα Λονγκόρια και ο Ζακ Γαλιφιανάκης, ενώ τα νέα επεισόδια θα έχουν απροσδόκητες ανατροπές.

Breathless (Netflix)

Αφού έχεις τελειώσει με τις παραπάνω σειρές, που είμαι σίγουρη πως θα τις τελειώσεις σε χρόνο DT, στις 30 Αυγούστου ετοιμάσου να ξεκινήσεις μία ισπανική σειρά στο Netflix. Πρωταγωνιστεί η Μπλάνκα Σουάρεζ κι αυτό από μόνο του είναι ένας καλός λόγος για να βάλεις το «Breathless» στη λίστα σου. Έχουμε να κάνουμε με ένα δημόσιο νοσοκομείο στη Βαλένθια, το oaquín Sorolla, όπου γιατροί και ειδικευόμενοι έρχονται αντιμετώποι με σοβαρά περιστατικά. Εννοείται ότι μπλέκονται και συναισθηματικά μεταξύ τους, θυμίζοντας λίγο Grey’s Anatomy, αλλά στην ισπανική εκδοχή.