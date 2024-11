Αυτό ήταν: Τα Φιλαράκια αποχαιρετούν οριστικά το ελληνικό Netflix

Θα πούμε "αντίο" στα Φιλαράκια, βλέποντας ξανά όλα τα επεισόδια

Ο Δεκέμβριος στο Netflix έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, είναι σίγουρο είναι πως την περίοδο των γιορτών, θα έχουμε επιλογές να δούμε. Εκτός φυσικά από τους προγραμματισμένους μαραθώνιους, που αποτελούν ιεροτελεστία τα Χριστούγεννα.

Όμως, τον επόμενο μήνα θα έχουμε και μία αποχώρηση από το ελληνικό Netflix. Στη λήξη του έτους, δηλαδή στις 31 Δεκεμβρίου, τα Φιλαράκια φεύγουν οριστικά από την πλατφόρμα. Ξέραμε βέβαια πως κάποια στιγμή θα ερχόταν αυτή τη μέρα. Η σειρά απλά είχε πάρει παράταση, όταν είχε επιστρέψει ξανά στη βιβλιοθήκη των σειρών.

Αφήστε, δε, που εντός της χρονιάς είχε ξεκινήσει η αποχώρηση από το Netflix άλλων χωρών. Εμείς απλά είμαστε προνομιούχοι, κρατώντας τα Φιλαράκια μέχρι το τέλος του 2024. Η αποχώρηση της σειράς δεν είναι ευχάριστο νέο. Η ευκολία του να βάζεις επεισόδια στο Netflix, σε ανύποπτο χρόνο, χωρίς να ψάχνεις, δεν θα υπάρχει πια.

Τουλάχιστον έχουμε κάμποσες ημέρες για να δούμε άλλη μία φορά όλα τα επεισόδια από τα Φιλαράκια.

Επιπλέον αποχωρήσεις από το Netflix

Μαζί με τα Φιλαράκια, το Netflix θα αφαιρέσει από τη βιβλιοθήκη του και τη σειρά Rick and Morty. Τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσουν και τα Jumanji: Welcome to the Jungle, Predestination, American Psycho, Fury, Real Steel, Mama, Jack Reacher: Never Go Back, Nocturnal Animals, Battleship, Safe House, Ouija, Ouija: Origin of Evil.