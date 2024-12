Ιράν: Τι γνωρίζουμε για τον σκληρό νόμο «αγνότητας» για γυναίκες και άντρες

Ο νέος νόμος, εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Φρουρών, και αναμένεται να υπογραφεί από τον πρόεδρο της χώρας

Έχουν περάσει μόλις λίγες μέρες από όταν σε κάθε ξένο μέσο διαβάζαμε ότι στο Ιράν, οι γυναίκες που αρνούνται να φορέσουν χιτζάμπ θα υποβάλλονται σε θεραπεία σε μια εξειδικευμένη κλινική ψυχικής υγείας στην Τεχεράνη, καθώς θα θεωρούνται ψυχικά άρρωστες. Τώρα, το κοινοβούλιο του Ιράν θέσπισε έναν νέο σκληρό νόμο, τον «νόμο περί αγνότητας και χιτζάμπ», αυστηροποιώντας σημαντικά τους ήδη υφιστάμενους περιορισμούς στο ντύσιμο.

Ο νέος νόμος, εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Φρουρών, και αναμένεται να υπογραφεί από τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκγιάν για να τεθεί σε ισχύ στις 13 Δεκεμβρίου. Όταν θα εφαρμοστεί, ο νόμος θα ξεκινήσει μια τριετή δοκιμή, από μια σειρά πολιτικών που θα επιβάλλουν νέες, σκληρότερες ποινές για παραβιάσεις σχετικά με το χιτζάμπ και ακατάλληλη ενδυμασία τόσο από τις γυναίκες όσο και από τους άντρες. Βάσει του νόσμου, το «ακατάλληλο ντύσιμο» ορίζεται με διάφορους τρόπους, που κυμαίνονται από το απρεπές ντύσιμο μέχρι τη λανθασμένη χρήση του χιτζάμπ. Για τις γυναίκες, αυτό περιλαμβάνει το να φορούν στενά ρούχα και ρούχα που εκθέτουν το σώμα κάτω από το λαιμό, πάνω από τους αστραγάλους και πάνω από τους πήχεις. Για τους άνδρες απαγορεύεται οποιαδήποτε έκθεση δέρματος κάτω από το στήθος και πάνω από τα γόνατα, καθώς και τους ώμους.

